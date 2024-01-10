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Endonezya, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını destekliyor - Son Dakika
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Endonezya, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını destekliyor

Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasını desteklediklerini açıkladı. Endonezya, BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olmadığı için davaya katılamayacak olsa da Dışişleri Bakanı'nın davayla ilgili açıklama yapacağı belirtildi. Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davasının duruşması ise yarın başlayacak.

Endonezya, Güney Afrika\'nın İsrail\'e karşı açtığı soykırım davasını destekliyor
10.01.2024 - 17:30,  Güncelleme: 17:55
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Endonezya, Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) İsrail'e karşı soykırım davası açan Güney Afrika'nın bu girişimini desteklediğini açıkladı.

Antara News'un haberine göre, Endonezya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lalu Muhammad Iqbal, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Iqbal, "Ahlaki ve siyasi açıdan Endonezya, Güney Afrika'nın Gazze'de yapıldığı iddia edilen soykırıma karşı harekete geçmesi için ICJ'deki girişimini tamamen desteklemektedir" ifadesini kullandı.

Endonezya'nın 1948 Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ne taraf olmamasından dolayı davaya "katılamayacağını" belirten Iqbal, ancak Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin soykırım davası kapsamında 19 Şubat'ta ICJ'de açıklama yapacağını aktardı.

Güney Afrika, İsrail hakkında soykırım davası açmıştı

Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık 2023'te, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli Birleşmiş Milletler Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle ICJ'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.

Başvuruda "İsrail'in eylemleri ve ihmalleri soykırım niteliğindedir çünkü hususi soykırım niyetiyle işlenmiştir." ifadelerine yer verilirken, eylemlerin "Gazze'deki Filistinlileri yok etmek" amacı taşıdığı vurgulanmıştı.

Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı "soykırım" davasının duruşmasının yarın ve 12 Ocak'ta yapılması bekleniyor.

Kaynak: AA
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