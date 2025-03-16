Endonezya, İslam İşbirliği Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak

CAKARTA, 16 Mart (Xinhua) -- Endonezya mayıs ayında düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı üye ülkelerinin 19. üst düzey parlamento toplantısına ev sahipliği yapacak.

Endonezya'nın resmi Antara Haber Ajansı'nın cumartesi günkü haberine göre Endonezya Temsilciler Meclisi Parlamentolar Arası İşbirliği Ajansı Başkanı Mardani Ali Sera, "Ülkelerimizin her birinde kurumsal güç ve iyi yönetişim inşa etmeliyiz. Çünkü iyi yönetişim varsa ve kurumlar güçlüyse, başkalarına bağımlı olmayan bir ülke haline geliriz" dedi.

"İyi Yönetişim ve Güçlü Kurumlar" temasıyla düzenlenecek toplantı, 12-15 Mayıs tarihlerinde başkent Cakarta'da gerçekleştirilecek.