Bali'de Çin Yeni Ay Yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bali'de Çin Yeni Ay Yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

Bali\'de Çin Yeni Ay Yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu

BALİ, 10 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali kentinde Çin Yeni Ay Yılı süslemeleriyle donatılmış bir cadde, 9 Şubat 2024. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua)

10.02.2024 12:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BALİ, 10 Şubat (Xinhua) -- Endonezya'nın Bali kentinde Çin Yeni Ay Yılı süslemeleriyle donatılmış bir cadde, 9 Şubat 2024. (Fotoğraf: Dicky Bisinglasi/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Sizin düşünceleriniz neler ?

Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Etkinlikler, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bali'de Çin Yeni Ay Yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 00:15:02. #1.11#
SON DAKİKA: Bali'de Çin Yeni Ay Yılı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement