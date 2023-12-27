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Endonezya'nın eski valisi Lukas Enembe hayatını kaybetti - Son Dakika
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Endonezya'nın eski valisi Lukas Enembe hayatını kaybetti

Endonezya'nın Papua bölgesinin eski valisi Lukas Enembe, yolsuzluk suçundan hapiste bulunduğu sırada böbrek yetmezliğinden dolayı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Lukas, 1,2 milyon dolarlık zimmet suçlamasıyla 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Endonezya\'nın eski valisi Lukas Enembe hayatını kaybetti
27.12.2023 - 11:15,  Güncelleme: 11:17
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Endonezya'nın Papua bölgesinin eski valisi Lukas Enembe, kaldırıldığı Gatot Subroto askeri hastanesinde yaşamını yitirdi.

Jakarta Globe'un haberine göre, yolsuzluk suçundan hapiste bulunan Lukas, böbrek yetmezliğinden kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Lukas'ın avukatı Petrus Bala Pattyona, 56 yaşındaki müvekkilinin yolsuzluk davaları başladığından bu yana böbrek yetmezliğinden muzdarip olduğunu belirtti.

Lukas, 10 Ocak 2023'te Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu tarafından 1,2 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlanmıştı.

Mahkemeye çıkarılan Lukas, 8 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Lukas ayrıca, özel şirketlerden yaklaşık 3 milyon dolar rüşvet almakla itham edilmişti.

Kaynak: AA
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