Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'da ilk kabine toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'da ilk kabine toplantısı yapıldı

Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletinde bulunan yeni başkent Nusantara'da Devlet Başkanı Joko Widodo liderliğinde ilk kabine toplantısı gerçekleştirildi. Yeni başkentin faaliyete geçmesi için çalışmalar devam ederken, göreve başlaması beklenen yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile de görüşmeler yapıldı.

12.08.2024 10:21
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Endonezya'nın Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletinde "Nusantara" olarak adlandırılan yeni başkent, ilk kabine toplantısına ev sahipliği yaptı.

Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'da "Garuda Başkanlık Sarayı" adlı başkanlık ofisinde toplanan kabineye Devlet Başkanı Joko Widodo liderlik etti.

Antara News'ün haberine göre ???????Widodo, Nusantara'da yerel basına yaptığı açıklamada, yeni başkente taşınmanın "yeni bir eve taşınmaktan" daha karmaşık olduğunu söyledi.

Widodo, "Yeni bir başkente taşınmayı hafife almayın. Başkenti taşımak sadece idari veya hukuki bir konu değil, buradaki gelişme sürecini de görmeliyiz." dedi.

Çalışmalarına birkaç gün yeni başkentte devam edecek olan Widodo, Nusantara'da kaldığı süre boyunca kabine toplantısının yanı sıra temel atma törenlerine de katılacağını belirtti.

Yeni başkentin faaliyete geçmesi zaman alabilir

Widodo, 20 Ekim'de düzenlenecek yemin töreniyle göreve başlaması beklenen yeni Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile yeni başkentin faaliyete geçmesi hakkında görüştüklerini de ifade etti.

Yeni başkentte devam eden hazırlıklara bağlı olarak halefi Subianto'nun, Nusantara'nın faaliyete ne zaman geçeceğine ilişkin değerlendirmede bulunacağını aktaran Widodo, "Kent hazır olmazsa zorlamayacağız." diye konuştu.

Widodo, 17 Ağustos'taki Bağımsızlık Günü kutlamalarının ise hem mevcut başkent Cakarta hem de yeni başkent Nusantara'da yapılacağını söyledi.

Bu arada, kabine üyeleri yeni başkente helikopterlerle gelerek kabine toplantısına katıldı.

Öte yandan, Widodo, daha önce yaptığı açıklamada, yeni başkentin ağustosta faaliyete geçmesini planladığını belirtmişti.

Cakarta birçok nedene bağlı olarak batıyor

Endonezya hükümeti, Cava Adası'ndaki mevcut başkent Cakarta'yı 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen sel gibi doğal afetler, altyapı sorunları ve de yer altı sularının aşırı kullanımının kentin kuzey kesimlerinin hızla batmasına neden olması nedeniyle taşımak istediğini açıklamıştı.

Widodo hükümeti ayrıca ülke nüfusunun yüzde 60'tan ve ekonomik faaliyetlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Cava Adası'ndaki yükü azaltıp milli serveti ülke geneline yaymayı amaçladığını da belirtmişti.

Çevreciler ise taşınmanın orangutan, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlara ev sahipliği yapan yağmur ormanlarının yer aldığı Doğu Kalimantan'da çevre kirliliğini artıracağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya'nın yeni başkenti Nusantara'da ilk kabine toplantısı yapıldı - Son Dakika

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