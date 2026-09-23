Endonezya Sağlık Bakanlığı 63 bölgede 175 bin solunum enfeksiyonu vakası bildirdi

Endonezya Sağlık Bakanlığı, orman ve arazi yangınlarından etkilenen bölgelerde ağustostan bu yana yaklaşık 175 bin akut solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Berton Panjaitan, konuya dair AA muhabirine açıklama yaptı.

Sözcü Panjaitan, "18 Ağustos-21 Eylül tarihlerinde 6 vilayetteki yangından etkilenen 63 bölgede yaklaşık 175 bin akut solunum yolu enfeksiyonu vakası kaydedildi." dedi.

Panjaitan, olumsuz hava koşullarından en fazla etkilenenlerin çocuklar olduğunu aktararak, 5 yaşından küçük çocuklarda 40 bin 363 solunum yolu enfeksiyonu vakası görüldüğü bilgisini paylaştı.

Orman yangınlarının aylardır sürdüğü ülkede, hazirandan bu yana yaşanan kurak hava, yangınların Sumatra ve Kalimantan genelinde yayılmasını hızlandırdı.

Resmi haber ajansı Antara'nın hükümet verilerine dayandırdığı habere göre, Endonezya ağustostan bu yana yangınlarla mücadele için 64 uçak ve 54 bin 394 personel görevlendirdi.

Yangınlar, Endonezya'da büyük çaplı sis ve hava kalitesinin kötüleşmesine yol açarken duman komşu Malezya ve Singapur'u etkiledi.