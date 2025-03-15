Endonezya, Suudi Arabistan'a İşçi Göndermeye Başlıyor

CAKARTA, 15 Mart (Xinhua) -- Endonezya, Suudi Arabistan'a göçmen işçi göndermeye devam edecek. Bu karar, Devlet Başkanı Prabowo Subianto'nun 2015 yılında durdurulan işçi yerleştirme sürecini yeniden başlatmasıyla resmiyet kazandı.

Göçmen İşçileri Koruma Bakanı Abdul Kadir Karding cuma günü yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın yaklaşık 400.000 ev işçisi ve 200.000 resmi işçi olmak üzere toplam 600.000 Endonezyalı işçiye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Endonezya ve Suudi Arabistan, süreci resmileştirmek üzere yakında Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir mutabakat zaptı imzalayacak. İlk göçmen işçi grubunun Haziran 2025'e kadar yola çıkması ve kotaların Endonezya hükümeti tarafından belirlenmesi bekleniyor.

Karding "Devlet Başkanı bu kararı onayladı ve bize kapsamlı bir eğitim ve yerleştirme planı hazırlamamız talimatını verdi. Planlarımıza ilişkin bir takip raporu sunacağız" dedi.

Endonezya, yılda en az 25.000 işçinin kaçakçılığına yol açan yaygın yasadışı işe alım vakaları nedeniyle 2015 yılından bu yana Suudi Arabistan'a göçmen işçi yerleştirmelerini askıya almıştı.