Endonezya Tarım İhracatını Artırmayı Planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Endonezya Tarım İhracatını Artırmayı Planlıyor

Endonezya Tarım İhracatını Artırmayı Planlıyor
09.06.2026 13:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Bakanı Sulaiman, doların rupiye karşı değer kazancını ihracat fırsatı olarak görüyor.

CAKARTA, 9 Haziran (Xinhua) -- Endonezya Tarım Bakanı Andi Amran Sulaiman, ABD dolarının rupi karşısında değer kazanmasından yararlanarak küresel pazarlarda tarım ve plantasyon ürünleri ihracatını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Pazartesi günü başkent Cakarta'da rupinin değer kaybına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sulaiman, "Başta palm yağı olmak üzere tarımsal ihracatı artırmak için çalışacağız. Bunun iyi bir fırsat olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Rupinin dolar karşısında 18.000 seviyelerindeki seyrine temkinli yaklaşılması gerektiğini vurgulayan bakan, karşılaşılan zorluklara rağmen ihracat ağını genişleterek fırsatları değerlendirmeleri gerektiğini belirtti.

Sulaiman, tarım sektörünün mevcut döviz kuru koşullarından yararlanabileceğini, ihracat hacmindeki artışın ise yerel çiftçilere doğrudan katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Endonezya, Politika, İhracat, Ekonomi, Güncel, Finans, Tarım, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya Tarım İhracatını Artırmayı Planlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şanlıurfa’da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti Şanlıurfa'da Dev Miyom Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti
Yalova’da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar Yalova'da meydan savaşı gibi kavga: Kasap satırlarıyla ev bastılar
Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü Kandıra sahilleri turkuaz renge büründü
Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular Sosyal medyadan görüp merak ettikleri Kral Havuzu yolunda kayboldular
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cübbeli Ahmet Hoca'yı kabul etti
Süper Lig devinden Onuachu sürprizi Süper Lig devinden Onuachu sürprizi
Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama Bir de tebessüm etti Hamile eşini öldüren caniye çıldırtan uğurlama! Bir de tebessüm etti
Dünya Kupası kampında yılan alarmı Dünya Kupası kampında yılan alarmı

14:13
İmamoğlu’nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni
İmamoğlu'nun sözleri adliye koridorlarını inletti: Kim itti beni?
13:54
3 yıllık imzaya gitti İşte Arda Güler’in yeni hocası
3 yıllık imzaya gitti! İşte Arda Güler'in yeni hocası
13:39
Özgür Özel: 26 Temmuz’u geçirmeden kurultay yapılmalı
Özgür Özel: 26 Temmuz'u geçirmeden kurultay yapılmalı
13:34
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül’ün cenazesini ailesi kabul etmedi
Karnında bebeğiyle öldürülen Nurgül'ün cenazesini ailesi kabul etmedi
13:24
Yine aynı ilimiz Koç Grubu’na bağlı bankaya bir saldırı daha
Yine aynı ilimiz! Koç Grubu'na bağlı bankaya bir saldırı daha
13:16
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
A Milli Takım çölün ortasında kampa girdi
12:57
ABD alarmda 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
ABD alarmda! 60 yıl sonra ortaya çıkan parazit bir eyalette daha görüldü
12:28
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası’nda görev alamayacak
Somalili hakem Omar Abdulkadir, Dünya Kupası'nda görev alamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 14:22:02. #7.13#
SON DAKİKA: Endonezya Tarım İhracatını Artırmayı Planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.