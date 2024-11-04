Endonezya ve Rusya'dan Ortak Deniz Tatbikatı

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Endonezya ve Rusya'nın, 4-8 Kasım'da Java Denizi'nde yapılan ilk ortak deniz tatbikatına başladığı bildirildi.

Antara News'in haberine göre, Endonezyalı yetkililer, Doğu Java eyaletinin Surabaya kentinde yapılan 2024 Orruda Ortak Tatbikatı'na ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Rus donanmasına ait 4 savaş gemisinin, 4-8 Kasım'da yapılacak tatbikata katılmak üzere Java Denizi'ne demir attığı bildirildi.

Tatbikat kapsamında Rusya'nın savaş gemilerinin yanı sıra bir helikopter ve bir kurtarma römorku gönderdiği belirtilen açıklamada, Endonezya'nın tatbikata 2 savaş gemisi ve bir anti-denizaltı helikopteri ile katıldığı kaydedildi.

Açıklamada, iki ülkenin donanmaları arasındaki "sağlam ilişkileri" simgeleyen bu ilk ortak tatbikatın, Endonezya ve Rusya'nın 2018'de "donanmalar arası görüşme" kapsamında bir araya gelmesinin devamı niteliğinde olduğu belirtildi.