Endonezya ve Singapur İşbirliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
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Endonezya ve Singapur İşbirliğini Güçlendiriyor

Endonezya ve Singapur İşbirliğini Güçlendiriyor

Endonezya ve Singapur, ticaret, savunma ve teknoloji işbirliğini artırma kararı aldı.

06.11.2024 15:49
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Endonezya ile Singapur, ticaret, savunma ve teknoloji alanlarındaki işbirliklerini güçlendirme kararı aldı.

Endonezya'nın göreve başlayan Devlet Başkanı Prabowo Subianto, ülkeye resmi ziyarette bulunan Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u başkent Cakarta'da ağırladı.

İki ülke arasında savunma, ticaret ve teknoloji alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesinde karar kılındığını belirten Prabowo, bu ziyaretin, iki ülke için gelecekteki stratejik işbirliklerine ivme kazandırmasını diledi.

Taraflar, Myanmar'daki etnik temizlik konusunu da ele alarak, bölgeye insani yardımların ulaştırılmasını da içeren 5 maddelik bir mutabakatın uygulanması konusunda anlaştı.

Orta Doğu'da tırmanan gerilime de işaret eden Prabowo, Lübnan ve Filistin'deki şiddetin derhal durdurulması çağrısı yaptı.

Prabowo'yu başkanlık koltuğuna oturduktan sonra ziyaret eden ilk yabancı yetkili, Singapur Başbakanı Wong oldu.

Eski Endonezya Devlet Başkanı Suharto'nun damadı olan 72 yaşındaki emekli General Prabowo Subianto, 20 Ekim'de yemin ederek görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

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