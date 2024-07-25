Endonezya, Yabancı Yatırımları Artırmak İçin Altın Vize Programı Başlattı - Son Dakika
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Endonezya, Yabancı Yatırımları Artırmak İçin Altın Vize Programı Başlattı

Endonezya, daha fazla yabancı yatırım elde edebilmek amacıyla sermaye sahiplerine ve yetenekli profesyonellere yönelik ülkede 5 veya 10 yıl kalmalarına imkan tanıyan 'altın vize' programını başlattı. Altın vize, yabancı yatırımları kolaylaştırarak ülkeye kaliteli ziyaretçi sayısını artırmayı hedefliyor. Program kapsamında farklı yollarla altın vize elde edilebilecek ve yatırılan paralar ileride devlet tahvili veya hisse senedi almak için kullanılabilecek.

25.07.2024 15:29
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Endonezya, daha fazla yabancı yatırım elde edebilmek amacıyla sermaye sahiplerine ve yetenekli profesyonellere yönelik ülkede 5 veya 10 yıl kalmalarına imkan tanıyan "altın vize" programı başlattı.

Endonezya basınındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Joko Widodo, yaptığı açıklamada, altın vizenin yabancı yatırımları kolaylaştıracağını belirterek, bu programın ülkeye yatırım yapacak ve üretime katkı sağlayacak kaliteli ziyaretçilerin sayısını da artıracağını vurguladı.

Altın vizeyi elde etmenin 9 farklı yolu bulunuyor. Ülkede 2,5 milyon dolar yatırım yapan kişilere 5 yıl, 5 milyon dolar yatırım yapanlara ise 10 yıl oturum izni sağlanacak.

Turistler ise devlet bankalarına 350 bin dolar yatırarak 5 yıl, 700 bin dolar yatırarak 10 yıl oturum izni alabilecek. Yatırılan paralar ilerde devlet tahvili veya Merkez Bankası listesinde yer alan şirketlerin hisse senetlerini satın almak için kullanılabilecek.

Devlet bankalarına 130 bin dolar yatıran ve değeri 1 milyon doların üzerinde olan ev satın alanlar 5 yıllık vize sahibi olabilecek.

Şirketler ise 5 yıl kalmak için 25 milyon dolar, 10 yıl kalmak için ise 50 milyon dolar yatırım taahhütlerinde yöneticileri ve üst düzey yetkilileri için altın vize alabilecek.

İlk altın vize OpenAI'nın CEO'su Samuel Harris Altman'a verildi

Endonezya Göç İdaresi Genel Müdürü Silmy Karim, altın vize uygulamasının Ağustos 2023'ten bu yana denendiğini ve yaklaşık 300 kişiye vize verildiğini belirterek, ülkeye 123 milyon dolar katkı sağlandığını vurguladı.

Karim, Endonezya'nın 2024 sona ermeden önce 1000 altın vize çıkarma niyetinde olduğunu kaydetti.

ChatGPT'yi geliştiren OpenAI'nın Üst Yöneticisi (CEO) Samuel Harris Altman, altın vizeyi alan ilk kişi olurken, Altman'a 10 yıllık "küresel yetenek" izni verildi.

Endonezya Milli Takımı'nın Güney Koreli Teknik Direktörü Shin Tae-yong'a da bugün yapılan etkinlikte altın vize verildi.

Endonezya, 2024'te yüzde 5,2'lik ekonomik büyüme hedefine yardımcı olması için 101,5 milyar dolarlık yerel ve yabancı doğrudan yatırım almayı öngörüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Endonezya, Yabancı Yatırımları Artırmak İçin Altın Vize Programı Başlattı - Son Dakika

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