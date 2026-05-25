Endonezyalı Gönüllüler Cakarta\'ya Döndü

TANGERANG, 25 Mayıs (Xinhua) -- 2. Küresel Sumud Filosu insani misyonuna katılan Endonezyalı gönüllüler, İsrail tarafından serbest bırakılmalarının ardından pazar günü başkent Cakarta'ya ulaştı.
Endonezya Dışişleri Bakanlığı'nın basın açıklamasında, Aşdod kentinde gözaltında alındıktan sonra perşembe günü serbest bırakılan gönüllülerin Endonezya Küresel Barış Konvoyu aracılığıyla başkente vardıkları belirtildi.
