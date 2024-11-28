Endüstriyel Otomasyon Fuarı Kartal'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Endüstriyel Otomasyon Fuarı Kartal'da Gerçekleşti

Endüstriyel Otomasyon Fuarı Kartal\'da Gerçekleşti

Kartal Belediyesi Makine Hangar- Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi, 26-28 Kasım 2024 tarihleri arasında endüstriyel otomasyon sektörünü bir araya getiren bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. 450 firmanın katılım sağladığı fuar, sektörün öncü markalarını ve yenilikçi teknolojileri tanıttı.

28.11.2024 17:43  Güncelleme: 17:47
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(İSTANBUL)- Kartal Belediyesi Makine Hangar- Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi, 26-28 Kasım 2024 tarihleri arasında endüstriyel otomasyon sektörünü bir araya getirdi. Deutsche Messe Türkiye, Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi ve Endüstriyel Otomasyon Sanayicileri Derneği (ENOSAD) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, imalat sanayisine yönelik gerçekçi çözümleri, sektörün lider markaları ve profesyonelleriyle masaya yatırdı.

Kartal Belediyesi Makine Hangar- Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Merkezi, 26-28 Kasım 2024 tarihleri arasında endüstriyel otomasyon sektörünü bir araya getirdi. Endüstriyel otomasyona ilişkin yeniliklerin ve sektörel vaka analizlerinin paylaşıldığı, 12 ana sektörden 450 firmanın katılım sağladığı etkinlikte 80'den fazla konuşmacı yer aldı. 2000'in üzerinde profesyonelin katıldığı etkinlik, iş birliği fırsatlarını artıran ve sektörel bilgi paylaşımını güçlendiren eşsiz bir platform sundu.

Sektörel başarı hikayeleri ve en yeni teknolojik çözümler

Otomotiv, beyaz eşya, FMCG, kimya, gıda ve ambalaj, ağır sanayi, makina, iç lojistik ve depolama, ağaç ve mobilya ile tekstil gibi pek çok sektöre ilişkin başarı hikayeleri, yatırım süreçleri ve proje detayları panellerde ele alındı. Vaka analizlerinde projelerin ölçeklenebilirlik potansiyeli, yatırım geri dönüşleri ve elde edilen çıkarımlar paylaşıldı. Fuaye alanında yer alan stantlarda ise Sensör, PLC, Dijital İkiz, Endüstriyel Yapay Zeka, HMI/SCADA, Robotik, VR/AR, IoT/MES, Görüntü İşleme Teknolojileri gibi pek çok yenilikçi ürün ve çözüm sergilendi. Güncel otomasyon demolarıyla katılımcılar, geleceğin üretim teknolojilerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Kaynak: ANKA

Kartal Belediyesi, Etkinlikler, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endüstriyel Otomasyon Fuarı Kartal'da Gerçekleşti - Son Dakika

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