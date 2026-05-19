Enerji Projeleri İçin Acele Kamulaştırma Kararı

19.05.2026 03:17
TEİAŞ ve BOTAŞ projeleri kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarıyla, Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü'ne ait üç ayrı enerji iletim hattı projesi ile Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Çeşme Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kararlara göre, TEİAŞ Genel Müdürlüğü'ne ait "154 kV Reyhanlı-Hassa Enerji İletim Hattı Projesi", "154 kV Karataş-Güney Adana Enerji İletim Hattı Projesi" ve "154 kV (Tekirdağ-Malkara) Brş.N.-Muratlı Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında bazı taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırma yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan bir diğer karara göre ise Çeşme İlçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'nin gerçekleştirilmesi amacıyla ihtiyaç duyulan bazı taşınmazlar, BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından mülkiyet şeklinde ya da daimi ve geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılacak.

