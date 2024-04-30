Enerji santralindeki çökmede milyonluk zarar oluşmuştu: 50 milyon TL'ye yeniden ihale edildi - Son Dakika
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Enerji santralindeki çökmede milyonluk zarar oluşmuştu: 50 milyon TL'ye yeniden ihale edildi

Edirne Meriç Nehri üzerinde yapılan 'Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali'nde yaşanan beton çökmeden dolayı oluşan büyük kamu zararının ardından Edirne Valisi Yunus Sezer, projenin 50 milyon TL civarında yeniden ihale edildiğini açıkladı. Çökme sonucu meydana gelen zararın tespiti yapıldıktan sonra proje revize edildi ve yeniden inşa süreci başlatıldı. Ayrıca, hukuki süreçler de devam etmektedir.

30.04.2024 20:38
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Enerji santralindeki çökmede milyonluk zarar oluşmuştu: 50 milyon TL'ye yeniden ihale edildi

EDİRNE - Edirne Meriç Nehri üzerinde yapılan "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali"nde yaşanan beton çökmeden dolayı oluşan büyük kamu zararının ardından açıklama yapan Edirne Valisi Yunus Sezer, 50 milyon lira civarında projenin yeniden ihale edildiğini belirtti.

Edirne'de Meriç Nehri üzerine elektrik üretimi için kurulan "Arşimet Burgu Türbinli Hidroelektrik Santrali"nde yanlış mühendislik yapımı sonucu meydana gelen beton ayak kısmı ve table çökmesinde milyonlarca liralık zarar oluşmuştu.

2021 yılında inşasına başlanan ve Edirne'de şehir merkezinden geçen Meriç Nehri üzerinde elektrik üretmek için yapılan enerji santralinde yaşanan çökmeden dolayı milyon liralık beton, demir, lastik savak ve aylarca yapılan işçilik masrafları da çöp olmuştu.

İddiaya göre, 625 beton mikserinin doldurduğu ve yaklaşık 70 bin 500 metreküp olan beton inşaat zemini çöktü. 625 beton mikser kamyonlarıyla taşınan çimento, lastik savak tablesinin çökmesi nedeniyle büyük hasar oluşmuştu. Meriç Nehri zeminine Fore Kazık Sistemi ile sıkılaştırma çalışmaları ile hasar onarılmaya çalışılıyor.

Lastik savak ayaklarının birinin çökmesinin ardından milyonlarca kamu zararına neden olan proje revize edildi. Edirne Valisi Yunus Sezer, enerji santralinin 50 milyon TL civarında yeniden ihale edildiğini belirterek, 2 ayrı hukuki sürecinde olduğunu ifade etti.

"Öncelikle bir tespit yaptırdık"

Projenin yeniden revize edildiğini ifade eden Edirne Valisi Yunus Sezer, "Öncelikle bir tespit yaptırdık. Üniversiteden hocalarımız, DSİ'den ilgili mühendisler, İl Özel İdaresi'nden ve DSİ'nin akredite ettiği firmaların olduğu bir ekiple tespit yaptırdık. Tespit yaptırdıktan sonra buradaki eksiklik neden kaynaklanıyor ve ne yapılması gerektiğini bize ilettiler. Burada jet grout denilen bir sistem uygulanmış. Bu sistemin bazı yerlerde sıkıntılı olduğunu, oradaki hasarın bundan kaynaklandığını belirttiler. Bunun üzerine yeniden zemin etütleri yapıldı ve burada proje yeniden revize edildi. Çünkü bir yatırım yapılmış. Bu yatırımın atıl kalması kamunun zararı" dedi.

"Hukuki süreçte 2 tane süreç devam ediyor"

Kritik bir karar verdiklerini belirten Vali Sezer, "Bu projenin devam edip etmeyeceği, taşkın riskine neden olup olmayacağı ile ilgili bilgi istedik. Edirne'nin de böyle bir endişesi var. Bu ekibin, burasının taşkın riskini artırmayacağı şeklinde bir raporu var. Projenin de şu anda yaptığımız şekilde fore kazıklarla yeniden yapılması yönünde teknik tavsiye yönünde çalışmaya başladık. Sona geldik. En son açık ihalesi yapıldı. 50 milyon TL civarındaydı. Süreç de devam ediyor. Hukuki süreçte 2 tane süreç devam ediyor. Birincisi tespit davası açıldı. Buradaki kusur kime aittir, neden kaynaklanıyor ile ilgili olarak mahkememiz tespiti bitirmiş. Henüz bize gelmedi ama geldikten sonra buradaki yasal işlem başlatılacak. İdari yönden, mahkemenin tespitine göre şahıslardaki sorumluluğun ne olduğuyla ilgili bir idari soruşturma devam ediyor. O tespiti aldıktan sonra ikisini birleştirip hem maddi tazmin yönüyle süreç başlayacak, hem de idari sorumluluk yönüyle bir süreci başlatmış olacağız. O noktada gayet emin bir şekilde, kanunlar neyi emrediyorsa onu yapmamız gerekiyor. Onu da yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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