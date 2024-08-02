Enez'de Arif Eser adına yapılan acil sağlık istasyonu tamamlandı

Edirne'nin Enez İlçesinde merhum iş insanı Arif Eser adına yaptırılan acil sağlık hizmetleri istasyonunun inşaatı tamamlandı.
İlçede 2021 yılında imzalanan protokolün ardından inşasına başlanan istasyondaki çalışmalarda sona gelindi.
Eski hastanenin bulunduğu alana yapılan binanın, tefrişatın ardından hizmete başlayacağı belirtildi.
İlçede faaliyet gösteren Eserler Gıda imtiyaz sahibi Arif Eser 2020'de vefat etmiş, kardeşi Cavit Eser de ağabeyinin adını yaşatmak adına ilçeye acil sağlık hizmetleri istasyonu yaptırmaya karar vermişti.
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