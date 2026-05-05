Enflasyon Raporu: Dezenflasyon Süreci Devam Ediyor

05.05.2026 19:37
Cevdet Yılmaz, enflasyonun Nisan'da aylık %4,18, yıllık %32,37 olduğunu açıkladı ve önlemleri duyurdu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kurumlarımızla eşgüdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikalarının yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, enflasyonun nisanda aylık yüzde 4,18, yıllık yüzde 32,37 olarak gerçekleştiğini belirtti.

Nisan ayı enflasyon gelişmelerinde, bölgede yaşanan savaşın enerji ve gıda fiyatları üzerindeki yukarı yönlü baskısının belirgin şekilde hissedildiğine işaret eden Yılmaz, enerji fiyatlarının, ham petrol fiyatlarındaki gelişmelere bağlı olarak artarken, doğal gaz ve elektrik fiyatlarında yapılan düzenlemelerin de enflasyon üzerinde etkilerinin görüldüğünü kaydetti.

Jeopolitik gerilimlerin etkisiyle ulaştırma fiyatları artarken, gıda enflasyonu tarafında ise taze meyve ve sebze fiyatları öncülüğünde yükseliş kaydedildiğini aktaran Yılmaz, şu değerlendirmede bulundu:

"Giyim ve ayakkabı fiyatlarında yeni sezon geçişine bağlı yaşanan artışla beraber son dönemde ılımlı seyrin sürdüğü temel mal fiyatları aylık bazda geçici olarak yükselmiştir. Yıllık bazda ise hizmet ve temel mal enflasyonu yatay seyrini sürdürmektedir. Fiyatlama davranışları üzerinde baskı oluşturan jeopolitik gerilimlerin yurt içi fiyatlara etkisini azaltmak amacıyla gerekli adımları atmaya devam ediyoruz. Kurumlarımızla eşgüdüm içinde uyguladığımız para, maliye ve gelirler politikalarının yanı sıra gıda arzını güçlendiren, konut arzını artıran, lojistik maliyetlerini azaltan ve enerji alanında dışa bağımlılığı düşüren arz yönlü politikalarımızla dezenflasyon sürecini kararlılıkla sürdürüyoruz. Böylece toplumsal refahı kalıcı olarak artırmayı, vatandaşlarımızın alım gücünü güçlendirmeyi ve ekonomik istikrarımızı kalıcı hale getirmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA

