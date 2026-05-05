Enflasyon ve Fakirleşme Politikaları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Enflasyon ve Fakirleşme Politikaları

05.05.2026 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hüseyin Baş, enflasyonun sistematik fakirleştirme politikalarının sonucu olduğunu savundu.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına ilişkin, "Türkiye'deki enflasyon, uzun yıllardır sürdürülen sistematik bir fakirleştirme politikasının sonucudur. Fabrikalar satıldı, üretim zayıflatıldı, ithalata dayalı bir yapı oluşturuldu ve bugün ortaya çıkan tablo budur" ifadelerini kullandı.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"TÜİK sansürlü enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Nisan ayında Türkiye'nin yıllık enflasyonu yüzde 32,37'ye yükseldi. Bu rakam için 'sansürlü' diyoruz; çünkü çarşıya, pazara bakan herkes gerçek tabloyu açıkça görüyor. Zaten bunu görmeye de gerek yok, hepimiz bu tabloyu bizzat yaşıyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki artışı jeopolitik gelişmelere bağlıyor. Daha önce de benzer şekilde Rusya–Ukrayna Savaşı gerekçe gösterilmişti. Oysa gerçek çok açık: Türkiye'deki enflasyonu jeopolitik gelişmelerle açıklamak mümkün değildir. Nitekim yaklaşık 4,5 yıldır savaş halinde olan Rusya'da enflasyon yüzde 5,90, Ukrayna'da ise yüzde 7,90 seviyesindedir. Peki nasıl oluyor da Türkiye'deki enflasyon bu ülkelerden kat kat fazla?

"Sistematik fakirleştirme politikasının sonucudur"

Çünkü Türkiye'deki enflasyon, uzun yıllardır sürdürülen sistematik bir fakirleştirme politikasının sonucudur. Fabrikalar satıldı, üretim zayıflatıldı, ithalata dayalı bir yapı oluşturuldu ve bugün ortaya çıkan tablo budur. Türk halkı açlık ve sefaletle karşı karşıyadır. Üstelik mevcut veriler, şartların daha da ağırlaşacağını göstermektedir. İktidarın yıl sonu için belirlediği yüzde 16'lık enflasyon hedefi, yılın henüz dördüncü ayında fiilen iki katına çıkmıştır. Bu anlayışla farklı bir sonucun ortaya çıkması zaten mümkün değildir.

"Artık Türk milleti bir karar vermek zorundadır"

Artık Türk milleti bir karar vermek zorundadır: ya bu çözümsüzlük girdabında sürüklenmeye devam edeceğiz ya da gerçek çözüme yöneleceğiz. Çözüm vardır. Çözümün adı Milli Ekonomi Modeli'dir. Ülke kaynaklarının belli kesimlere aktarılması yerine, devlet ve millet yararına kullanıldığı bu model, Türk milletinin beklediği gerçek çıkış yoludur."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enflasyon ve Fakirleşme Politikaları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı Kedinin yüzüne sprey sıkan market çalışanı gözaltına alındı
Beşiktaş’ta ayrılık Sergen Yalçın’ın ’’Kalsın’’ dediği ismi yönetim istemedi Beşiktaş'ta ayrılık! Sergen Yalçın'ın ''Kalsın'' dediği ismi yönetim istemedi
Tunceli Belediyesinden “şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın“ uyarısı Tunceli Belediyesinden "şebeke suyunu içmeyin ve yemek yapımında kullanmayın" uyarısı
Yüksel Yıldırım’dan İrfan Can Eğribayat’ın geleceği hakkında açıklama Yüksel Yıldırım'dan İrfan Can Eğribayat'ın geleceği hakkında açıklama
Katar ve BAE hava sahalarını kapattı Katar ve BAE hava sahalarını kapattı

19:40
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny’e kötü haber
Cengiz Ünder ve Vaclav Cerny'e kötü haber
19:38
Trump’tan “Çin“ iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
Trump'tan "Çin" iddiası: İran konusunda zorluk çıkarmadılar
18:45
Real Madrid’in büyük hayali Kenan Yıldız
Real Madrid'in büyük hayali Kenan Yıldız
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:41
Ordu’da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Ordu'da yasa dışı bulundurulan piton ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 20:07:45. #7.12#
SON DAKİKA: Enflasyon ve Fakirleşme Politikaları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.