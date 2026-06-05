Enflasyon ve Geçim Sıkıntısı

(ANKARA) - DİSK-AR'ın Haziran 2026 Enflasyon Haber Bülteni'nde, yılın ilk beş ayında asgari ücretin 4 bin 663 lira, en düşük emekli aylığının ise 3 bin 322 lira değer kaybettiği belirtilerek, "Toplumsal kesimler geçim sıkıntısını farklı hissediyor, en düşük gelir grubunun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 29,2 iken, en yüksek gelir grubunda bu pay yüzde 12,4'te kalıyor" denildi.

DİSK Araştırma Merkezi'nin (DİSK-AR) Haziran 2026 Enflasyon Haber Bülteni yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yıllık tüketici enflasyonunun yüzde 32,61, gıda enflasyonunun ise yüzde 34,86 olduğu belirtilen bültende, fiyatların son bir ayda yüzde 1,71 artarken, 12 aylık ortalamalara göre enflasyon oranının yüzde 32,24 olarak gerçekleştiği kaydedildi.

Enflasyonun farklı toplumsal kesimler üzerindeki etkilerine dikkati çekilen bültende, "Toplumsal sınıf ve kesimler enflasyonun sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını oldukça farklı hissediyor" değerlendirmesine yer verildi.

Bültende, uzun dönemli fiyat artışlarına ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, 2005 yılı baz alındığında genel fiyat düzeyi 35,1 kat artarken, gıda fiyatlarındaki artışın 52,7 kata ulaştığı belirtildi. Türkiye'nin enflasyon performansının uluslararası karşılaştırmasına da yer verilen bültende, Türkiye'nin 2025 yıl sonu enflasyonunun OECD ortalamasının 9 katı, Avrupa Birliği ortalamasının ise 13 katı seviyesinde olduğu ifade edildi.

"ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ AYLIĞINDA KAYIP YAŞANDI"

Asgari ücretin yılın beşinci ayında 4 bin 663 lira, en düşük emekli aylığının ise 3 bin 322 lira kayıp yaşadığı aktarılan bültende, "Kira, konut ve ulaştırma harcamaları artıyor. Düşük gelirliler gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcıyor" ifadeleri kullanıldı. Bültende şöyle denildi:

"TÜİK madde fiyat listesini gizlemeye devam ediyor. TÜİK yargı kararına rağmen madde fiyat listesini yine açıklamadı. Toplumsal sınıf ve kesimler enflasyonun sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısını oldukça farklı hissediyor. En düşük yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 6,4'ünü alırken, bu grubun harcamaları içinde gıdanın payı yüzde 29,2'dir. En yüksek yüzde 20'lik gelir grubu toplam gelirin yüzde 48'ini elde ederken harcamaları içindeki gıdanın payı yüzde 12,4'te kalmaktadır. DİSK-AR Ücret Kayıpları Araştırması 8 Haziran 2026 tarihinde yayımlanacak."