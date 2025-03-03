Enflasyon Yüzde 39,05, Şimşek Umutlu

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(ANKARA) - Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 39,05 olarak açıklamasının ardından; "Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatları şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 2,27 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 39,05 oldu.

TÜİK'in yıllık enflasyonu yüzde 39,05 olarak duyurmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini beklediklerini belirterek şunları söyledi:

"Dokuz aydır gerileyen yıllık enflasyon şubatta yüzde 39,1 gerçekleşti. Temel mallarda yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayına göre 32 puan düşüşle yüzde 21,7, hizmet enflasyonu ise 35 puan düşüşle yüzde 59,8 oldu. Dezenflasyon sürecini destekleyen maliye ve gelirler politikaları ile beklentilerdeki iyileşme sayesinde enflasyondaki istikrarlı düşüşün devam etmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın alım gücünü ve gelir dağılımını kalıcı olarak iyileştirecek olan fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulayacağız."