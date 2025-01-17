Engelli Ahmet Günay'a Asansör İmkanı - Son Dakika
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Engelli Ahmet Günay'a Asansör İmkanı

Engelli Ahmet Günay\'a Asansör İmkanı

Diyarbakır'da bedensel engelli Ahmet Günay'ın evine belediye tarafından asansör yapıldı.

17.01.2025 14:53
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Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bedensel engelli 56 yaşındaki Ahmet Günay'ın evine belediye tarafından asansör yaptırıldı.

İlçenin yaklaşık 200 haneli kırsal Kazanlı Mahallesi'nde yaşayan Günay, şeker hastalığı nedeniyle 3 yıl önce felç geçirdi.

Yaşamını bedensel engelli olarak sürdüren ve tekerlekli sandalye evine girmekte zorlanan Günay için ailesi Eğil Belediyesine başvurarak asansör talebinde bulundu.

Eğil Belediyesi Başkanı Fırat Seydaoğlu'nun talimatıyla yapılan incelemenin ardından Günay'ın rahat şekilde girip çıkabilmesi için müstakil evine asansör yaptırıldı.

Başkan Seydaoğlu, AA muhabirine, Günay'ın bedensel engelinin yanı sıra aynı zamanda kısmen görme engelinin de bulunduğunu, evine asansör yapımı için ailesinin müracaatta bulunduğunu hatırlattı.

İnceleme sonucunda Günay'ın müstakil evine asansörlü vinç yapılması halinde evine rahat girip çıkacağının belirlendiğini aktaran Seydaoğlu, "Biz de Ahmet amcamıza yük asansörü yaptık. Ahmet amcamız bu sayede çok rahat bir şekilde evine girip çıkabiliyor. Ev halkı da bu sayede rahatlamış oldu. Evi ziyaret ettiğimizde çok memnundular, hayır dualarını aldık." dedi.

Seydaoğlu, belediye olarak vatandaşların hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Günay'ın eşi 45 yaşındaki Azize Günay ise eşinin birçok rahatsızlığı bulunduğunu, 3 yıl önce de geçirdiği felç sonucu bedensel engelli olduğunu söyledi.

Günay, "Eve asansör yapılması için belediyeye başvurduk. Çok şükür gelip asansör yaptılar. Başkanımızdan Allah razı olsun, eşim şimdi asansöre binip aşağıya inebiliyor. Asansör işimize çok yaradı." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelli Ahmet Günay'a Asansör İmkanı - Son Dakika

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