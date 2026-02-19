Engelli Bireyler için Ücretsiz EKPSS Kursu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Engelli Bireyler için Ücretsiz EKPSS Kursu

Engelli Bireyler için Ücretsiz EKPSS Kursu
19.02.2026 17:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kepez Belediyesi, engelli bireylere yönelik EKPSS kursu düzenleyerek istihdamı destekliyor.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, belediye tarafından Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (EKPSS) girecek engelli bireyler için ücretsiz verilen kurstaki öğrencilerle bir araya geldi.

Kepez Belediyesi Yasin Naci Ağaroğlu Eğitim Merkezi ve Kütüphanesi'ndeki kursu ziyaret eden Kocagöz, EKPSS'ye yönelik Antalya'da ilk olan bir uygulamayı hayata geçirdiklerini söyledi.

Kursun pilot uygulama olarak aralık ayından beri engellilere hizmet verdiğini belirten Kocagöz, "Engelleri kaldırmak için mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımız çok mutlu. Kamuda istihdam sağlanması adına elimizden geleni yapıyoruz. Onlar bizim gözbebeğimiz. Çoktan pozitif ayrımcılığı hak ediyorlar." diye konuştu.

Kurslarda haftada 5 gün eğitim verildiğini anlatan Kocagöz, derslere sadece Kepez'den değil, diğer ilçelerden de kursiyerlerin katıldığını ifade etti.

Kocagöz, ayrıca, otizm tanısı konulan çocuklara yönelik verilen eğitim ücretlerinin özel kurumlarda yüksek olduğunu belirterek, belediye olarak bu konuda da yeni bir çalışma hazırlığında olduklarını dile getirdi.

Kursiyerlerle sohbet eden Kocagöz, öğrencilere EKPSS kitabı hediye etti.

Kaynak: AA

Mesut Kocagöz, Güncel, EKPSS, Kepez, KPSS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Bireyler için Ücretsiz EKPSS Kursu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı Galeriden aldığı lüks araçla çevirmeye girdi, hayatının şokunu yaşadı
Osimhen, Van Dijk’ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı Osimhen, Van Dijk'ın Galatasaray taraftarı için söylediği şeyi ilk kez açıkladı
Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı Ahıra giren çoban, devasa tavşan ile karşılaştı
Sürpriz adres Steven Caulker, Süper Lig’e geri döndü Sürpriz adres! Steven Caulker, Süper Lig'e geri döndü
Kural tanımıyorlar Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler Kural tanımıyorlar! Deplasman yasağı olmasına rağmen tribüne girdiler
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

15:56
TRT spikerinden Amedspor’a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım
15:36
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
İmamın en zor görevi: Cenaze namazını kıldırırken fenalık geçirdi
15:17
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
Kahve almaya gitti, bir anda küresel ekonomiyi dahi katlayan servete sahip oldu
15:06
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
Ne diyeceği merak konusuydu: Şemsiyesini polise tutturan kaymakamdan açıklama var
14:57
Milli Eğitim Bakanı Tekin: ’Laikliği birlikte savunuyoruz’ başlıklı metne dava açacağım
Milli Eğitim Bakanı Tekin: 'Laikliği birlikte savunuyoruz' başlıklı metne dava açacağım
14:19
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Kulisleri hareketlendiren ziyaret: Mansur Yavaş, Müsavat Dervişoğlu ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 17:01:28. #.0.4#
SON DAKİKA: Engelli Bireyler için Ücretsiz EKPSS Kursu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.