Engelli Bireylerden Başkan Demirbaş'a Ziyaret - Son Dakika
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Engelli Bireylerden Başkan Demirbaş'a Ziyaret

Engelli Bireylerden Başkan Demirbaş\'a Ziyaret
09.07.2026 23:20
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Engelli kursiyerler, Başkan Demirbaş'la bir araya gelip desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Çubuk Engelli ve Engelli Dostları Derneği ile Engelsiz Yaşam Merkezinde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde eğitim gören engelli kursiyerler, Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı ziyaret etti.

Engelli bireyler, aileleri ve eğitmenlerle bir araya gelen Demirbaş, kursiyerlerle sohbet ederek taleplerini dinledi.

Çubuk Engelli ve Engelli Dostları Derneği Başkanı Bünyamin Çevik, belediyenin engelli bireylere verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Çocuklarımız sizi çok seviyor. Sizi gördüklerinde yüzleri gülüyor. Bugüne kadar verdiğiniz destekler için Allah razı olsun." dedi.

Halk Eğitim Merkezi eğitmeni Dilek Kaçar ise engelli kurslarına ilginin her geçen gün arttığını belirterek, mevcut merkezin yetersiz kaldığını söyledi.

Demirbaş da yeni bir engelsiz yaşam merkezi için hazırlıkların başladığını dile getirdi.

Demirbaş, "Mevcut engelsiz yaşam merkezimiz artık ihtiyaca cevap vermiyor. Öğrenci sayımız arttıkça fiziki mekan da yetersiz kalıyor. Sizlere daha büyük, daha modern bir engelsiz yaşam merkezi hazırlıyoruz." diye konuştu.

Belediyenin tüm imkanlarının engelli bireylerin hizmetinde olduğunu vurgulayan Demirbaş, "Belediyemizin kapıları sizlere her zaman açık. Randevu almanıza gerek yok. Ne zaman ihtiyaç duyarsanız belediyemiz ve tüm imkanlarımız sizlerin emrindedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Baki Demirbaş, Yerel Yönetim, Politika, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Bireylerden Başkan Demirbaş'a Ziyaret - Son Dakika

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