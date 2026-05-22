Engelli Bireylerden Temsili Askerlik Töreni

Karaman'da engelli bireyler, "Temsili Askerlik Uygulaması" kapsamında üniforma giydi.

Karaman İl Jandarma Komutanlığı'nda düzenlenen törende, askeri üniforma giyen 16 genç, askerlik yemini etti.

Vali Hayrettin Çiçek törende yaptığı konuşmada, çok güzel bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirterek, "Bu program bize vatan, millet ve bayrak sevgisinin engel tanımadığını gösteriyor. Buradaki gençlerimizin vatanına, milletine, devletine ve askerine olan bağlılığı bizler için ibret vesilesi olmalı. Onları yetiştiren ailelere teşekkür ediyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı da engelli bireylere kutsal askerlik görevini tattırıp, şanlı Türk jandarmasının birer neferi olarak görmekten büyük mutluluk duyduklarını kaydetti.

Yemin töreni sonrası engelli bireylere Vali Çiçek ve protokol üyelerince temsili terhis belgesi verildi.

Törene, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İdris Nebi Uysal, kurum müdürleri, gaziler ve aileler katıldı.