Engelli Bireylere Destek: İzmir'de 23 Bireye İstihdam Sağlandı - Son Dakika
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Engelli Bireylere Destek: İzmir'de 23 Bireye İstihdam Sağlandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Destekli İstihdam Ofisi, çeşitli sektörlerde engelli bireylere iş olanağı sağlarak toplumda fırsat eşitliği oluşturmayı hedefliyor. Pizzacıda çalışan Baver Öncü, iş koçlarının desteğiyle başarılı bir şekilde işe uyum sağladı.

12.05.2025 10:42
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(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Destekli İstihdam Ofisi, bir yılda 23 zihinsel engelli ve nöro-çeşitli bireye istihdam olanağı sağladı. Sekiz ay önce bir pizzacıda işe başlayan ve iş koçları ile mesleğine kolaylıkla uyum sağlayan engelli Baver Öncü, "Burada ayın elamanı seçildim ve çok mutlu oldum. Engellilerin çalışması lazım ama işverenler genelde bizi işe almıyor. Sabah işe koşarak geliyorum" dedi.

İzmir'de yaşayan zihinsel engelli ve nöro-çeşitli bireylerin çeşitli sektörlerde istihdam edilmesini sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Destekli İstihdam Ofisi, 2024 yılının haziran ayından bu yana 23 kişinin istihdam edilmesini sağlayarak, özel bireylere iş koçu desteği verdi.

Karşıyaka Akademi Zihinsel Engelliler Derneği (KAZED) üyesi 25 yaşındaki Baver Öncü de Karşıyaka'da bulunan bir pizzacıda tam zamanlı kasiyer olarak sekiz ay önce işe başladı. İşe uyum, çalışma arkadaşları ve yöneticilere adaptasyon gibi konularda Destekli İstihdam Ofisi'nin iş koçlarından destek alan Öncü, artık çalıştığı işletmenin bir parçası oldu. İşinde çok mutlu olduğunu belirten Öncü, çalışkanlığı dolayısıyla "Ayın Elemanı" seçildi.

"İşe koşarak geliyorum"

İş bulmasında ve işe uyum konusunda kendisine destek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve KAZED'e teşekkür eden Baver Öncü, "Destekli İstihdam Ofisi'ne başvurdum, onların sayesinde buraya geldim ve bana birçok yardımda bulundular. Bana güvendikleri için bu noktaya geldim. İş koçları işi nasıl pratik bir şekilde yapacağımı öğretti. Şu an sipariş alıyorum, siparişleri teslim ediyorum. Boşları topluyorum. Burada ayın elamanı seçildim ve çok mutlu oldum. Engellilerin çalışması lazım ama işverenler genelde bizi işe almıyor. Ben işe girenlerden biriyim. İş arkadaşlarımla aram çok iyi. Sabah işe koşarak geliyorum" dedi.

Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü Özel Eğitim Uzmanı ve İş Koçu Büşra Alpayım, şunları söyledi:

"Yeter ki çalışmak istesinler, biz onların yanındayız"

"Baver Öncü, bir pizza işletmesinde işe girme olanağı buldu. Biz de iş koçları olarak işe alışma, işe adaptasyon, iş arkadaşları ile oryantasyon gibi tüm süreçlerde ona destek verdik. O gerçekten çok yetenekli biri. Ortama uyum sağlayıp ortamdaki bütün iş konumlarını iyi belirliyor. Biz de onun bu yönünü mesleki kariyer analizinde fark ettiğimiz için bu işi ona çok uygun bulduk. Burada bu kadar mutlu çalışmasının ve iş hayatında bu kadar başarılı olmasının en büyük nedeni, iş koçlarının kişiyi çok iyi tanıyıp doğru işe yerleştirmesidir. Baver Öncü de bunun örneklerinden biri. Kendisi çalıştığı yerde ayın elemanı seçildi."

Destekli İstihdam Ofisi olarak istihdamı, fırsat eşitliği ve kapsayıcılık ilkelerini çok önemsediklerini belirten Alpayım, "Engelli bireyler bizlere başvurarak iş süreçlerini başlatabilir. Yeter ki çalışmak istesinler, biz onların yanındayız" diye konuştu.

"Onun kadar iyi çalışan başka bir elemanımız yok"

İşletme Müdürü Sertan Ertaş, "Baver ile yolumuz, engelli kadromuzdan işe girmesiyle kesişti. Baver arkadaşımızı tam zamanlı kasiyer olarak işe aldık. Kendisi 8 aydır bizimle çalışıyor ve gerçekten çok yetenekli ve çalışkan. Hatta kendisini ayın elamanı olarak seçtik. Baver kasaya bakıyor, siparişleri müşteriye iletiyor. İşine sahip çıkıyor ve onun kadar iyi çalışan başka bir elemanımız yok. Onun gibi çalışma arkadaşlarına her zaman kapımız açık. İş koçları da Baver'i ziyarete geliyor. Kendileri hem ona hem de bize çok destek oluyor" ifadelerini kullandı.

Baver Öncü'nün babası Mehmet Masum Öncü de "KAZED üyesi olan oğlum, iş koçlarına yönlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin verdiği destekten çok memnun kaldık. Bütün engellilere Destekli İstihdam Ofisi'ne başvurmalarını tavsiye ederim. Onu çalışırken gördüğümde mutlu oluyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Engelli Bireylere Destek: İzmir'de 23 Bireye İstihdam Sağlandı - Son Dakika

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