Engelli Genç Asker Olma Hayalini Gerçekleştirdi

Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bedensel engelli Aşkın Kürşat Berber'in asker olma hayalini gerçeğe dönüştürdü.

İl Jandarma Komutanlığında askeri üniforma giyen Berber, burada ant içerek bir günlüğüne asker olmanın sevinci ve gururunu yaşadı.

Terhis belgesini İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar'dan alan Berber, hatıra fotoğrafı çektirdi.