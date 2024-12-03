Engelli Gençler Yamaç Paraşütü ile Uçuş Heyecanı Yaşadı

Güncel

AVCILAR'da yaşayan yamaç paraşütü pilotu Erol Arslan ve arkadaşları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bir grup engelli gence uçuş heyecanı yaşattı.

İstanbul'da uzun süredir yamaç paraşütü pilotluğu yapan Erol Arslan, kendisi gibi paraşütçü olan arkadaşları ile birlikte 3 Aralık Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında bir uçuş etkinliği düzenledi. Çatalca'daki Ormanlı Mahallesi'nde 30 Aralık günü engelli gençlerle bir araya gelen Erol Arslan ve arkadaşları, bedensel ve zihinsel engelli gençleri paraşütle uçurdu. Gençlerin heyecanına ortak olan paraşüt pilotu Erol Arslan, "Engelli vatandaşlarımızı, gençlerimizi uçurduk. Engelliler Günü'nde bir farkındalık yaratmak ve onları mutlu edebilmek için onları uçurduk. Ben Fatih isimli bedensel ve zihinsel engelli bir arkadaşımızla uçtum. Tekerlekli sandalyeyle uçan arkadaşımız da oldu. Mutlu bir gün geçirdiler. Ömür boyu unutmayacaklarını düşünüyorum" dedi.