Engelli Gençlere Temsili Askerlik Yapmaları İçin Terhis Belgeleri Verildi - Son Dakika
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Engelli Gençlere Temsili Askerlik Yapmaları İçin Terhis Belgeleri Verildi

Engelli Gençlere Temsili Askerlik Yapmaları İçin Terhis Belgeleri Verildi

Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yapan engelli gençlere terhis belgesi verildi. Gençler, askeri törenlerle onurlandırıldı ve terhis belgeleriyle gururlandı.

16.05.2024 16:26
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Kırşehir, Yozgat ve Niğde'de Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında temsili askerlik yapan engelli gençlere terhis belgesi verildi.

Kırşehir Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığında asker tıraşı yapılan ve üniforma giydirilen gençler, askeri araçları inceledi.

Kırşehir Askeri Gazinosu'na getirilen gençler, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Türk bayrağı ve silaha ellerini koyup yemin etti.

Programda bir konuşma yapan Vali Hüdayar Mete Buhara, "Dünyanın gıpta ile baktığı, özendiği, örnek aldığı büyük bir ordumuz var. Bugün de evlatlarımız bu büyük ordunun bir parçası olmak için yemin etti. Onların bugün yaşadığı gurur ve mutluluğu bizler de paylaşıyoruz. Her bir erimize sağlık, sıhhat diliyorum. Ailelerimize de hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Sadık Gülecen de konuşmasında, "Sevgili Mehmetçikler, hayata tutunma adına gösterdiğiniz azim ve özveri ile hepimize örnek teşkil ediyorsunuz. Her Türk gencinin yapmayı arzu ettiği bir görev olan askerlik üniforması sizlere çok yakıştı. Yolunuz, bahtınız açık olsun." dedi.

Temsili asker Akın Demir ise Türk milletinin göz bebeği muzaffer ordunun bir mensubu olmaktan gurur duyduğunu, sevgi ve şefkat göstererek kendilerini askerliğe hazırlayan ve imkan sağlayan herkese şükranlarını sunduğunu ifade etti.

Terhis belgelerinin verilmesinin ardından gençler, davul zurna eşliğinde eğlendi.

Yozgat

Yozgat İl Jandarma Komutanlığında 38 genç için düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İl Jandarma Komutan Albay Nejdet Özcan, Türk milletinin kültür, gelenek ve inancında askerlik hizmetinin kutsal olduğunu söyledi.

Özcan, asker ocağının Peygamber ocağı kabul edildiğini belirterek, "Kutsal askerlik görevini ifa eden her birey bunun haklı gururunu bir ömür boyu taşır. İşte bu maksatla birliğimize katılan özel vatandaşlarımız, Mehmetçik adayı olarak karşınızda durmaktadır." dedi.

Konuşmanın ardından gençler asker yemini etti.

Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan, Belediye Başkanı Kazım Arslan, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, İl Jandarma Komutanı Albay Nejdet Özcan, engelli askerlere terhis belgesi verdi.

Tören geçişinin ardından aileler, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Niğde

Niğde İl Jandarma Komutanlığında sembolik eğitimi tamamlayan 18 genç için yemin töreni düzenlendi.

Vali Cahit Çelik, törende yaptığı konuşmada, askerliğin, Türk milletinin öne çıkan en önemli özelliklerinden olduğunu söyledi.

Her Türk'ün asker doğduğunu belirten Çelik, "Engelli 18 vatandaşımızın temsili yemin törenine beraber katıldık. Toplumuzun yaklaşık yüzde 10'u engelli. Toplum olarak en önemli görevimiz, engelli vatandaşlarımızı toplumsal hayata katmak, onların hayatını kolaylaştırmak. Engelli olmak bizlerin elinde değil. Her sağlıklı birey de engelli adayıdır." ifadelerini kullandı.

İl Jandarma Komutanı Albay Gürol Okyar da askerleri tebrik etti.

Engelli askerlerden Ferhat Akkoç ise asker olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından yemin eden gençlere terhis belgesi verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelli Gençlere Temsili Askerlik Yapmaları İçin Terhis Belgeleri Verildi - Son Dakika

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