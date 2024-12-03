Engelli Girişimcilere Destek Ziyareti - Son Dakika
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Engelli Girişimcilere Destek Ziyareti

Engelli Girişimcilere Destek Ziyareti

Vali Aksoy, Dünya Engelliler Günü'nde İŞKUR destekli engelli girişimcileri ziyaret etti.

03.12.2024 09:16
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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) destekleriyle işletme kuran engelli girişimcileri ziyaret etti.

Program kapsamında 2 firmayı ziyaret eden Aksoy, işletme sahiplerine hediye vererek 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutladı.

Görüşmede işletme sahipleriyle sohbet eden Aksoy, yapılan girişimlerle alakalı bilgi aldı.

Engellilerin toplumla bütünleşmesinin önemli olduğunu belirten Vali Hüseyin Aksoy, şunları söyledi:

"3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında işletmeci arkadaşlarımızı kutluyorum. Eskişehir genelinde baktığımızda, İŞKUR hibe desteğiyle iş kuran 17 engelli vatandaşımız var. Sadece 2024 yılında 6 işletmemiz bu desteklerden yararlandı. Amacımız, bunların sayısını artırmak ve toplumda daha fazla engelli işletmecilerin olmasını sağlamak. Bu anlamda arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Kendilerinin bu anlamdaki faaliyetlerinin diğer engelli vatandaşlarımıza da örnek oluşturmasını diliyorum."

Kaynak: AA

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