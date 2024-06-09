Engelli kadının sınavına yetişmesine yardım eden vatandaşlar - Son Dakika
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Engelli kadının sınavına yetişmesine yardım eden vatandaşlar

Karaman'da sınava gireceği fakülteyi karıştıran engelli kadının yardımına, sınava kızını getiren bir vatandaş yetişti. Engelli kadını aracıyla sınava yetiştiren vatandaş, önemli olanın sınava yetişmek olduğunu belirtti.

09.06.2024 12:11
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Karaman'da sınava gireceği fakülteyi karıştıran engelli kadının yardımına vatandaşlar yetişti

KARAMAN - Karaman'da sınava gireceği fakülteyi karıştıran engelli kadını, bir vatandaş sınava dakikalar kala özel aracıyla yetiştirdi.

Bugün yapılan Alan Yeterlilik Testi'ne gireceği okulu karıştıran engelli kadının yardımına sınava kızını getiren bir vatandaş yetişti. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi girişinde görevlerden Eğitim Fakültesi'nde sınava gireceğini öğrenen engelli kadın aday, yanlış okula geldiğini fark edince görevliler vatandaşlardan yardım istedi. Bunun üzerine kızını sınava getiren Hüseyin Koyuncuoğlu, engelli kadını hemen araca bindirerek dakikalar içerisinde sınava yetiştirdi.

Önemli olan sınava yetişmesiydi

Sınava engelli kadını aracıyla yetiştiren Hüseyin Koyuncuoğlu, "Sevinçliyiz, inşallah sonucu da güzel olur da bir şeye vesile olmuş oluruz. Önemli olan sınava yetişmesiydi. Bizim de kızımız giriyor inşallah başarılı olurlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Karaman, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli kadının sınavına yetişmesine yardım eden vatandaşlar - Son Dakika

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