Engelli Keçiye Sevgi Dolu Bakım - Son Dakika
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Engelli Keçiye Sevgi Dolu Bakım

Engelli Keçiye Sevgi Dolu Bakım
18.07.2026 11:19
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Kastamonu'da Bozacı ailesi, doğuştan engelli keçileri 'Alagız'a özenle bakıyor.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde yaşayan Bozacı ailesi, doğuştan bacağı engelli olan "Alagız" ismini verdikleri 5 aylık keçilerinin bakımını özenle yapıyor.

İlçeye bağlı Sarıpınar köyünde hayvancılıkla uğraşan Bozacı ailesinin bir keçisi, 5 ay önce bacaklarından engelli bir yavru doğurdu.

Birçok kez veterinere götürülmesine rağmen iyileşmeyen keçi yavrusunu sahipsiz bırakmak istemeyen Bozacı ailesi, "Alagız" adını verdikleri hayvanın bakımını özenle üstlendi.

Diğer keçiler otlamak için araziye giderken engeli nedeniyle "Alagız"ı kucaklarına alarak bahçeye götüren aile üyeleri, keçiyi ot ve yapraklarla besliyor.

Müzeyyen Bozacı, AA muhabirine, "Alagız'ın" ön bacaklarının doğuştan engelli olduğunu söyledi.

Keçilerini çok sevdiklerini vurgulayan Bozacı, "Ne yaptıysak ayakları düzelmedi. Biz de onu otla, ekmekle, yaprakla besliyoruz. Ellerimizle bakıyoruz, çok seviyoruz onu." dedi.

Sabahları kalkınca aklına ilk "Alagız"ın geldiğini belirten Bozacı, "Sabahları kalkıyorum, yaprağını, ekmeğini, suyunu götürüyorum. Ne yazık ki annesiyle otlamaya gidemiyor. Biz de evde besliyoruz." diye konuştu.

"Onu diğer keçilerimle gönderemiyorum"

Mustafa Bozacı ise doğduğunda keçinin arka bacaklarında da sorun bulunduğunu dile getirdi.

Veterinerde yaptırdıkları tedavi sonucu arka bacaklarının düzeldiğini anlatan Bozacı, "Ön sol ayağını düzeltemedik. Onu diğer keçilerimle gönderemiyorum. Yetişemiyor çünkü, yoruluyor, kalıyor oralarda. Bunu kendi ellerimizle besliyoruz. Arkadaşımız, nazar boncuğumuz, evimizin bereketi oldu Alagız. Onunla mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, İhsangazi, Kastamonu, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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