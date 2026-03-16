Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde dere yatağında engelli kişinin cesedi bulundu.
Curcup Deresi'nin kırsal Aşağı Sarpın Mahallesi yakınlarında dere yatağında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden alınan cesedin 45 yaşındaki engelli Eyüp Uzma'ya ait olduğu tespit edildi.
Ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Engelli Kişinin Cesedi Dere Yatakında Bulundu - Son Dakika
