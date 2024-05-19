Engelli kıza en güzel doğum günü hediyesi - Son Dakika
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Engelli kıza en güzel doğum günü hediyesi

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ortopedik engelli olan küçük bir kızın hayali, hayırseverlerin doğum gününde aldığı hediye ile gerçekleşti. Mahide İzgiş, akülü tekerlekli sandalye ile yapılan sürprizle büyük bir mutluluk yaşadı.

19.05.2024 10:13
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ortopedik engelli olan küçük bir kızın hayali, hayırseverlerin doğum gününde aldığı hediye ile gerçekleşti.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan 7 yaşındaki Mahide İzgiş, ortopedik engelli olarak dünyaya geldi. Kendi başına yürüyemediği için dışarı çıkamayan Mahide, evin içerisinde ise duvarlara tutunarak yürüyebiliyor.

Gençler gönlünü ortaya koydu

Maddi durumları iyi olmadığı için hayatı duvarların arasında geçen Mahide'ye tekerlekli sandalye alamayan ailenin imdadına, bir grup genç yetişti. Sosyal medya üzerinden bir kampanya başlatan gönüllü gençler, Mahide'nin ihtiyacı olan yaklaşık 35 bin lira değerindeki akülü tekerlekli sandalyeyi almayı başardı. Sipariş verilen akülü tekerlekli sandalye, küçük kızın doğum gününden bir gün önce ellerine ulaştı.

Doğum gününde en güzel hediye

Ertesi gün bir pasta hazırlayıp akülü tekerlekli sandalyeyi de araca yükleyen gençler, Mahide'nin evinin yolunu tuttu. Evin bahçesinde plastik bir sandalyeye oturtulan Mahide'ye ilk önce pasta ile sürpriz yapıldı. Yerel bir sanatçının gitarıyla söylediği şarkılar eşliğinde pastasındaki mumları üfleyen Mahide'ye ikinci sürpriz ise akülü tekerlekli sandalye ile yapıldı. Gözleri kapatılan Mahide, gözlerini açtığında en çok istediği hediyeyi karşısında görünce büyük bir mutluluk yaşadı. Akülü tekerlekli sandalyesine binip mahallede bir tur atan Mahide, kendisine sürpriz yapanlara teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Engelli kıza en güzel doğum günü hediyesi - Son Dakika

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