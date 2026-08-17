Engelli Memur Sayısı 15 Kat Arttı - Son Dakika
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Engelli Memur Sayısı 15 Kat Arttı

Engelli Memur Sayısı 15 Kat Arttı
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Adil Çalışkan, 2002'de 5 bin 777 olan engelli memur sayısının 2026'da 83 bin 104'e ulaşacağını açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısının, Haziran 2026 itibarıyla yaklaşık 15 kat artarak 83 bin 104'e ulaştığını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, bir dizi ziyaret ve programa katılmak üzere Tokat'a geldi. Bakan Yardımcısı Çalışkan, programı kapsamında ilk olarak Yağbasan Medresesi'nde düzenlenen 'Engellilik Alanında Farkındalık Semineri' ile resim sergisinin açılışına katıldı. Seminere Bakan Yardımcısı Çalışkan'ın yanı sıra Tokat Valisi Abdullah Köklü, Tokat Belediye Başkan Vekili Fuat İşeri, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva ve çok sayıda davetli katıldı.

'GÖZLE GÖRÜNÜR BİR YOL KATETTİK'

Seminerde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Adil Çalışkan, engelli bireylere yönelik yürütülen bakım ve istihdam hizmetlerine ilişkin verileri paylaştı. Bakanlığa bağlı kurumlardaki bakım hizmetlerine değinen Çalışkan, "Bakanlığımıza bağlı 108 Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 6 bin 705 engelli bireye, 345 özel bakım merkezinde ise 36 bin 315 engelli bireye yatılı bakım hizmeti sağlıyoruz. Engellilerin hem kamuda hem de özel sektör istihdamlarında, mevzuatta ve uygulamada alınan tedbirlerle gözle görünür bir yol katettik" dedi.

'EKPSS İLE FIRSAT EŞİTLİĞİ SAĞLANDI'

Kamuda engelli istihdamında fırsat eşitliği sunulduğunu vurgulayan Çalışkan, "Kamuda standart bir uygulama oluşturularak fırsat eşitliğinin sağlanması amacıyla 2011 yılında ÖSYM iş birliğinde merkezi bir sınav olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (EKPSS) uygulamada yerini almasını sağladık. Böylece iki yılda bir düzenlenen merkezi sınav ile kamuda memur sayısında belirgin bir artış sağladık. 2002 yılında 5 bin 777 olan engelli memur sayısı, 2026 yılı Haziran ayı itibarıyla yaklaşık 15 kat artarak 83 bin 104'e ulaştı" diye konuştu.

'OTİZM DANIŞMANLIĞI PROJESİ 2030'A KADAR TÜM TÜRKİYE'DE YAYGINLAŞACAK'

Bölgesel ve aile odaklı sosyal hizmet projelerine de dikkat çeken Bakan Yardımcısı Çalışkan, "Bakanlık olarak aile odaklı bir anlayışla hayata geçirdiğimiz hizmetlerimizden biri de 2023 yılında başlattığımız 'Otizm Spektrum Bozukluğu Tanısı Alan Bireylerin Ailelerine Yönelik Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Projesi'dir. Bu proje ile çocuğu otizm spektrum bozukluğu tanısı alan ailelerin hizmetlere erişiminin artırılması ve otizmle mücadele kapasitelerinin desteklenmesi amacıyla ailelere psikososyal destek hizmeti sunulmaktadır. Ayrıca aileler gerektiğinde sosyal yardım araçlarıyla desteklenmektedir. Halihazırda 34 ilde uygulanan projenin 2030'a kadar tüm Türkiye'de yaygınlaştırılmasını hedefliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Engelliler, Güncel, Memur, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Memur Sayısı 15 Kat Arttı - Son Dakika

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