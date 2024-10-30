Engelli Muhtar Yerlikaya'nın Azmi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelli Muhtar Yerlikaya'nın Azmi

Yürüme engelli Halil Yerlikaya, köyüne hizmet için azimle muhtar oldu ve engelleri aşıyor.

30.10.2024 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Göynücek ilçesinde Alan Köyü Muhtarı yürüme engelli Halil Yerlikaya, köyüne hizmet etmek için çaba harcıyor.

Köyünde doğup büyüyen 46 yaşındaki Yerlikaya, yaklaşık 10 yıl önce buğday hasadı sırasında biçerdöverin bıçaklarının üzerine düştü.

Bacaklarında meydana gelen sorun nedeniyle tekerlekli sandalyeye bağımlı kalan Yerlikaya, tedavisinin ardından hayata küsmek yerine büyük azimle hayatına kaldığı yerden devam etti.

31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde köyünde muhtar adayı olan Yerlikaya, seçim kampanyasını tekerlekli sandalyesinde yürüttü.

İki rakibine karşı yarışan Yerlikaya, 70 oy farkla seçimi kazandı.

Köyüne hizmet etme hevesiyle engelleri aşan Yerlikaya, köyü ve köy sakinlerinin tüm işleriyle yakından ilgileniyor.

Yerlikaya, köyüne hizmet getirmek için aracıyla sık sık şehir merkezine gidip geliyor.

"Engelliliğimi hiç öne sürmedim"

Evli ve 3 çocuk babası olan Halil Yerlikaya, AA muhabirine, engelli olduktan sonra hayata küsmediğini, sürekli mücadele ettiğini söyledi.

Yakınlarının ve komşularının isteğiyle muhtar adayı olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Sağ olsunlar, engelli demediler, beni seçtiler. Ben de hiç durmaksızın gece gündüz, engelliliğimi hiç öne sürmedim. Arabamla yaşlı olanları ilçeye, hasta olanları, ihtiyacı olanları gerekirse Amasya'ya indiriyorum." ifadelerini kullandı.

Köylerinin bazı eksiklikleri bulunduğunu anlatan Yerlikaya, "Köy konağımız ve muhtarlığımız yok, ilk hedefim bunları yaptırmak. Valiliğimiz ve kaymakamlığımız sağ olsun, bize yardım ediyor. Tabii rakiplerimiz tarafından şu şekilde söylentiler oldu, 'Engellisin, gidemezsin, gelemezsin, yapamazsın' diye. İlla ki olacak bunlar ama ben her şeyi başaracağıma inandım, yola çıktım. Benim hizmetime engel yok. Engelimim bana engeli yok." diye konuştu.

Köy sakinleri muhtarlık hizmetinden memnun

Köy sakinlerinden Hasan Buran ise muhtar Yerlikaya'nın hizmetlerinden memnun olduğunu vurgulayarak, "Sürekli yanında olduk, inşallah 5 yıl daha yanındayız. Elimizden gelen bütün destekleri vereceğiz, vermek zorundayız. Arkadaşımız sağ olsun bizi kırmadı. Muhtar olmasını biz istedik, o da bizi mahcup etmiyor, hizmet yapıyor." dedi.

Dursun Çetindaş da Yerlikaya'nın engelli olmasının sorun oluşturmadığına işaret ederek, "Her işini görüyor, devlet dairelerine gidiyor, geliyor, sıkıntı olmuyor. Bir de insanımıza karşı çok iyi, hizmette engel tanımıyor. Daha yeni başladı, her şeye el attı, Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Politika, Güncel, amasya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli Muhtar Yerlikaya'nın Azmi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:03 Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı Yasadışı bahis reklamı iki başkanın başını yaktı
14:51 CHP lideri Özel’den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde CHP lideri Özel'den Ahmet Özer tepkisi: Temiz kağıdı elimde
13:00 Erdoğan’dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer’in gözaltına alınmasına ilk yorum Erdoğan'dan Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in gözaltına alınmasına ilk yorum
12:33 Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin’in babasından kafa karıştıran sözler Eşine, kardeşine ve oğluna sahip çıkan Narin'in babasından kafa karıştıran sözler
12:05 CHP’liler Ahmet Özer’e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı CHP'liler Ahmet Özer'e destek vermesini beklerken Mansur Yavaş sergi paylaşımı yaptı
09:32 Les Ottomans Hotel, Galatasaray’dan Beşiktaş’a geçti Les Ottomans Hotel, Galatasaray'dan Beşiktaş'a geçti
09:31 Hindistan’da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı Hindistan'da kontrolden çıkan otobüs tünel duvarına çarptı: 12 kişi öldü, 40 kişi yaralandı
09:24 Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı Başsavcılıktan açıklama var Esenyurt Belediye Başkanı neden gözaltına alındı? Başsavcılıktan açıklama var
09:16 Ronaldo’nun kaçan penaltısı Al Nassr’ı kupadan etti Ronaldo'nun kaçan penaltısı Al Nassr'ı kupadan etti
08:42 Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı
08:29 Celal Şengör, ABD ve İsrail’in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu’daki suyun peşindeler Celal Şengör, ABD ve İsrail'in Türkiye planını açıkladı: Doğu Anadolu'daki suyun peşindeler
08:00 İmamoğlu’nun Yenikapı’daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti İmamoğlu'nun Yenikapı'daki sözleri kulisleri hareketlendirdi: Cumhurbaşkanı adaylığını fiilen ilan etti
07:34 Yusuf Dikeç’in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı Yusuf Dikeç'in 29 Ekim resepsiyonunda Furkan Bölükbaşı ile çektirdiği fotoğraf ortalığı karıştırdı
23:32 Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti Canlı yayına bağlanacak kişinin ismini duyan Ümit Özdağ, stüdyoyu terk etti
23:19 Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ’’üfürükçü’’ iddiasına yalanlama Narin soruşturmasında jandarma ile ilgili ''üfürükçü'' iddiasına yalanlama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 16:04:45. #1.11#
SON DAKİKA: Engelli Muhtar Yerlikaya'nın Azmi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.