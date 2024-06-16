Engelli Nurcan Kaya'ya Akülü Tekerlekli Sandalye Hediye Edildi

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Kastamonu'da futbol antrenörü ve sporcular, 27 yaşındaki fiziksel ve zihinsel engelli Nurcan Kaya'ya, tek başına dışarı çıkabilmesi için bayram hediyesi olarak akülü tekerlekli sandalye aldı.

Futbol antrenörü Yunus Dal ve eşi Fatma Dal ile bazı sporcular, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz ile Nurcan Kaya'yı Taşköprü ilçesindeki evinde ziyaret ederek, getirdikleri hediyeler ve akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Hediye edilen bayramlık kıyafetlerini giyen Kaya, kendisi için balonlarla süslenen akülü tekerlekli sandalyeye binerek ilk kez sokaklarda kendi başına dolaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Yunus Dal, AA muhabirine, Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneğinde gönüllü olarak görev yaptığını söyledi.

Akülü araç alma sürecini anlatan Dal, "Huriye Hanım benimle irtibata geçerek Nurcan'ın dışarıya çıkıp dolaşabilmesi için akülü arabaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de bunu sporcularımın ve ailelerinin olduğu WhatsApp grubunda paylaştım. Öğrencilerimin velileri, antrenör arkadaşlarım destek oldular. Ücretini topladıktan sonra aldığımız tekerlekli sandalyeyi bayram hediyesi olarak Nurcan'a getirdik." dedi.

Böyle bir şeye vesile oldukları için duyduğu mutluluğu dile getiren Dal, "Buraya öğrencilerimle geldim. Hepsi Nurcan'ımıza hediye aldı. Bayramlık aldık. Fatma hocamız da bayramlıklarını giydirip Nurcan'ı süsledi. Akülü arabasını balonlarla süsledik. Sonra sokakta gezdi, çok güzel oldu. O da mutlu, biz de mutluyuz." diye konuştu.

Sporculardan Burak Tekin Tiryaki ise çok güzel bir şey yaptıklarına inandığını vurgulayarak, "Yunus hocamın paylaşımını gördükten sonra ailemle görüştüm. Elimizden geldiğince yardımda bulunduk. Onun mutluluğunu görünce ben de çok mutlu oldum. Bugün çifte bayram yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Nurcan, haber aldığından beri rüyasında akülü sandalyeyi görüyormuş

Nurcan'ın kardeşi Ercan Kaya da ablasının doğuştan bedensel ve zihinsel engelli olduğunu, ihtiyaçlarını annesiyle kendisinin karşıladıklarını söyledi.

Kardeşinin akülü tekerlekli sandalyesi bulunmadığına işaret eden Kaya, "Sağ olsunlar, dernekten geldiler, çok güzel bir bayram hediyesi yaptılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Ablam birkaç gündür heyecanlıydı, 'Rüyamda görüyorum' diyordu. Arabayı gürünce çok mutlu oldu, bayram hediyesi gibi oldu. Beraber arabayı süsledik, bayramlık almışlar, onları giydirdik. Bayram arabası gibi yaptık, moral oldu ona." diye konuştu.

Huriye Boyraz ise hayırseverlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Bugün bizim için çifte bayram. Nurcan'ımızın hayalini gerçekleştirdik. Haber aldıktan sonra Nurcan 3 akşamdır rüyasında akülü sandalyeyi görüyormuş, çok mutlu oldu. Alındığını duyduğundan beri mutluluktan uçuyor. Nurcan'ın en büyük hayali kendi başına sokakta gezebilmekti, çok şükür bu hayali gerçek oldu. Bizim için çifte bayram. Nurcan bundan sonra annesine gerek olmadan kendi başına Taşköprü'müzde güzel güzel gezecek."