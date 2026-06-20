Engelli Öğrencilerden Mobilya Üretimi - Son Dakika
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Engelli Öğrencilerden Mobilya Üretimi

Engelli Öğrencilerden Mobilya Üretimi
20.06.2026 11:16
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Bursa'daki özel eğitim öğrencileri, mobilya üretimi ile mesleki beceriler kazanıyor.

Bursa'daki mesleki eğitim kurumunun özel eğitim öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde okul ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik mobilya üretimi gerçekleştirerek mesleki beceri kazanıyor.

Yıldırım Belediyesi Hacı Mehmet Zorlu Özel Eğitim Meslek Okulu'nda engelli öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde el becerilerini geliştirip makineleri tanıyor.?

Öğrenciler, bölüm seçiminin ardından "Tekstil Teknolojileri", "El Sanatları", "Seramik ve Cam Teknolojileri", "Mobilya ve İç Mekan Tasarımı", "Giyim Üretim Teknolojileri" ve "Bilişim Teknolojileri" atölyelerindeki makineleri kullanarak çalışacakları sektörler için deneyim kazanıyor.

İş hayatının gereklerini ve zorluklarını yakından deneyimleme fırsatı bulan, mesleki ve sosyal anlamda da tecrübe edinen öğrenciler, aynı zamanda ev ekonomisine de katkıda bulunuyor.

Merkezin Mobilya ve İç Mekan Tasarım Bölümü'nde öğrenim gören 20 öğrenci, kamu kurumları için mobilya üretimi gerçekleştirerek mesleki beceri kazanıyor.

"İşe yerleştirdiğimiz zaman karşılaştıkları sorunları gidermek amaçlı destek sağlıyoruz"

Bölüm öğretmenlerinden Kadir Başoğlu, AA muhabirine, atölyede öğrencilerle çok çeşitli mobilya ürünleri imal ettiklerini söyledi.

Öğrencilere ince motor becerilerinin gelişiminin yanında ölçme, kesme, montaj gibi teknik detayları da öğrettiklerini anlatan Başoğlu, 10'ar kişilik 2 sınıfta eğitim verdiklerini belirtti.

Başoğlu, üretimlerinin öncelikle okulun ve Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olduğunu ifade ederek, "Mobilya anlamında her türlü ürünü bu atölyemizde üretebilmekteyiz. Çocuklar, bana daha çok yardımcı eleman olarak çalışıyorlar. Benim onları yönlendirmemle atölyemizde ürünler çıkarmaya çalışıyoruz. Önce okulumuzun kendi ihtiyaçlarını karşılama anlamında her türlü mobilya ürününü burada üretebiliyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin mesleki tecrübe kazandıklarını dile getiren Başoğlu, mezuniyet sonrasında da durumlarını takip ettiklerini söyledi. ?

Başoğlu, şu an 20 öğrencinin eğitim gördüğünü belirterek, "Mezun olduktan sonra mezun izleme sisteminden onların ne yaptığını izliyoruz. Son sınıfta onları işe yerleştirdiğimiz zaman karşılaştıkları sorunları gidermek amaçlı destek sağlıyoruz." dedi.

Kadir Başoğlu, döner sermaye kapsamında üretimlerden elde edilen gelirin mevzuat çerçevesinde öğrencilere de paylaştırıldığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelli Öğrencilerden Mobilya Üretimi - Son Dakika

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