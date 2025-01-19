Engelli Öğrenciye Akülü Tekerlekli Sandalye

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Sultangazi'de, annesinin sırtında okula giden engelli öğrenciye mahalle muhtarının girişimleri ve hayırseverlerin desteğiyle karne hediyesi olarak akülü tekerlekli sandalye verildi.

Özel eğitim sınıfında okuyan Ayşe Çağlayan'ın Hacı Mehmet Cıngıllı Ortaokulu'na annesinin sırtında veya bebek arabasıyla gittiğini öğrenen Cebeci Mahallesi Muhtarı İbrahim Demir, hemen harekete geçti.

Hayırsever bir iş insanının desteğiyle alınan akülü tekerlekli sandalye Çağlayan'a karne günü hediye edildi.

Engelli öğrenci, 2024-2025 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde akülü tekerlekli sandalyeyle okuluna gidebilecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

Muhtar İbrahim Demir, özel gereksinimli öğrencilerin karne heyecanının hayırseverler tarafından ödüllendirilmesinden çok mutlu olduklarını söyledi.

Demir, "Evladını sırtında veya bebek arabasında getiren annemizin çocuğu inşallah bundan sonra akülü arabayla okula gelmiş olacak." dedi.

Yürüme engelli öğrenci Ramazan Gödebil'e başka bir hayırsever tarafından bisiklet hediye edildiğini de aktaran Demir, "Ramazan'ın, sürekli akülü araba kullanmasından dolayı ayak kasları çalışamıyordu. Bu evladımıza da yine hayırseverimizin yaptığı bağışla bisiklet aldık. O da hayatının geri kalan kısmında ayak kaslarını çalıştırarak sağlıklı bir hayat yürütmeye çalışacak." diye konuştu.