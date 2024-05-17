Engelli Tiyatro Topluluğu Müzeler Günü'nde performans sergiledi - Son Dakika
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Engelli Tiyatro Topluluğu Müzeler Günü'nde performans sergiledi

Engelli Tiyatro Topluluğu Müzeler Günü\'nde performans sergiledi

Zonguldak'ta engelli bireylerin oluşturduğu tiyatro topluluğu, Müzeler Günü'ne özel gösterimde performans sergiledi. Kilimli Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan Özel Oyuncular Tiyatro Topluluğu, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde 'Safinaz'ın İzdivacı' adlı oyunu sahneledi. Engelli bireylerin de yer aldığı izleyiciler tarafından beğeni toplandı.

17.05.2024 12:56
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Zonguldak'ta engelli bireylerin oluşturduğu tiyatro topluluğu, "Müzeler Günü"ne özel gösterimde performans sergiledi.

Kilimli Gençlik Merkezi bünyesinde bulunan Özel Oyuncular Tiyatro Topluluğu, "Müzeler Günü" dolayısıyla "Avrupa Endüstri Mirası Rotası" üyesi olan, Türkiye'nin ilk ve tek Maden Müzesi'nde "Safinaz'ın İzdivacı" adlı oyunu sahneledi.

Tiyatro yazar ve yönetmeni Nuray Dibek'in oluşturduğu topluluğun üyelerinin performansı, engelli bireylerin de yer aldığı izleyiciler tarafından beğeni topladı.

Dibek, oyun sonrası gazetecilere, emeğin, üretmenin öneminin anlatıldığı bir müzede gösteri sunmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Farklı bir çalışma gerçekleştirdiklerini anlatan Dibek, "Farklı çalışmaların bizlere katkısı çok büyük. Engelli bireylerden oluşan tiyatro ekibiyiz. Böylesi günlerde göz önünde olduğumuz zaman daha çok farkındalık oluşturuyoruz. Bu anlamda etkinlik bize çok katkı sağladı. Umarım sesimizi duyurabilmişizdir." diye konuştu.

Dibek, oyuna ilginin umduklarından fazla olduğunu belirterek, "Etkinlik 'Engelliler Haftası'na da dek geldiği için engelli bireylerden oluşan seyircilerimiz de vardı. Üniversite öğrencilerimiz, müzeye gelen ziyaretçilerimiz, hep buradaydı. Bu tarz çalışmalarla göz önünde olmak istiyoruz. Ne kadar çok farkındalık oluşturursak engelleri o kadar aşarız diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Maden Müzesi'nin kent için ayrı bir önem taşıdığını aktaran Dibek, müzede bu etkinliği gerçekleştirmelerinde kendilerine imkan tanıyanlara teşekkür etti.

Kaynak: AA

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