Kırşehir\'de engelli vatandaşın akülü araba ihtiyacı karşılandı

Kırşehir'de köyde yaşayan engelli bir vatandaşın akülü araba ihtiyacı giderildi.
AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve İl Genel Meclisi üyesi adayı Emrah Doğan, köy ziyaretleri kapsamında Çadırlı Hacıyusuf köyünde vatandaşlarla buluştu.
Ünsal ve Doğan'ın köyde talepleri aldığı sırada engelli bir vatandaş, "Ben sizin partinizden değilim, size de oy vermeyeceğim ama benim akülü arabaya ihtiyacım var." şeklinde talebini iletti.
Temin edilen akülü araba, Çadırlı Hacıyusuf köyünde engelli vatandaşa verildi.
Engelli vatandaşın mutluluğunu paylaşan Ünsal, hemşehrilerinin her zaman yanında olduklarını, akülü araba ihtiyacının karşılanmasına kendilerinin de sevindiğini aktardı.
Doğan ise akülü arabasını alan engelli vatandaşın yüzündeki mutluluğun, siyasetin ötesinde insanların birbirine olan sevgi ve desteğinin en güzel örneklerinden biri olduğunu ifade etti.
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