Engelli ve eski hükümlülere 161,5 milyon lira destek - Son Dakika
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Engelli ve eski hükümlülere 161,5 milyon lira destek

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- "Engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla çalışma hayatını güçlendirmek, dezavantajlı grupların üretime ve istihdama katılmalarını desteklemek için programlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim, destekli istihdam, destek teknolojileri ve korumalı iş yerlerinin desteklenmesi programlarımız ile engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal devlet anlayışıyla daha kapsayıcı politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Başta Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek olmak üzere destekleriyle katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Ağustos, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelli ve eski hükümlülere 161,5 milyon lira destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Engelli ve eski hükümlülere 161,5 milyon lira destek - Son Dakika
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