Engelliler Günü'nde Akülü Araç Hediyesi - Son Dakika
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Engelliler Günü'nde Akülü Araç Hediyesi

Kocasinan Belediye Başkanı, Rabia Yağmur'a akülü araç hediye etti. Mutluluklarını paylaştılar.

03.12.2024 17:46
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde 24 yaşındaki Rabia Yağmur'a akülü araç hediye etti.

Çolakbayrakdar, yaptığı açıklamada, Mimarsinan Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ettiği Rabia'nın hayalini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını bildirdi.

Rabia'ya hayatında başarılar dileyen Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Rabia'nın mutluluğu, bizim mutluluğumuzdur. Engelsiz bir yaşam için engellilerin her zaman yanlarındayız. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz. Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bütün engelli kardeşlerime sağlıklı sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum."

Yağmur ise hediye edilen akülü araç sayesinde artık kendi başına dışarı çıkabileceğini ifade etti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a teşekkür eden Yağmur, "Bu akülü araç, en büyük hayalimi gerçekleştirmemi sağladı. Artık kendi başıma dışarı çıkabileceğim için çok mutluyum. Başkanımıza dua ediyorum." ifadelerini kullandı.

Engelli çocuklara eğlence programı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 80. Yıl İşitme Engelliler İlkokulu-Ortaokulu, Tebessüm Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Melikgazi Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde etkinlik düzenledi.

Etkinliklere katılan 100 çocuk eğlenceli oyunlarla vakit geçirdi, sahne gösterileri ve dansla eğlendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelliler Günü'nde Akülü Araç Hediyesi - Son Dakika

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