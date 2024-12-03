Engelliler Günü'nde Birlikte Kahvaltı - Son Dakika
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Engelliler Günü'nde Birlikte Kahvaltı

Başkan Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel bireylerle kahvaltıda bir araya geldi.

03.12.2024 13:47
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Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla "En Mutlu Köy" yerleşkesinin özel çalışanları ve aileleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

Kaya, özel gereksinimli bireyler için herkesin üzerine görevler düştüğünü belirterek, onlardan ilgi, sevgi ve merhametin eksik edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Özel gereksinimli bireylerin önemine işaret eden Kaya, şunları kaydetti:

"Bu güzel yavrularımız hepimize emanet, onlarla dayanışma içinde, onlarla sevgi ve nezaket içerisinde yaşamı kolaylaştırmamız mümkün. Bu sadece temiz yürekle, sevgiyle, merhametle, ilgiyle olacak bir şey. Bütün yurttaşlarımızı bu ilgiyi, bu sevgiyi, bu merhameti ve güzelliği hiç kimseden esirgememeye davet ediyoruz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü kutluyoruz. Ellerimizi hep birlikte sevgiye, farkındalığa, paylaşmaya barışa ve kardeşliğe uzatıyoruz."

Ortahisar'dan bütün dünyaya sevgi eli uzattıklarını ifade eden Kaya, hep birlikte çok mutlu olduklarını ve katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Kaya ve özel gereksinimli bireyler günün anısına pasta kesti.

Kahvaltı programına Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özer İskender, ORBEL AŞ Genel Müdürü Celal Akaç, birim müdürleri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelliler Günü'nde Birlikte Kahvaltı - Son Dakika

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