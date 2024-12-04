Engelliler Günü'nde Keçi Hediyesi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Engelliler Günü'nde Keçi Hediyesi

İslahiye'de Başkan Vural, Bedirhan Kaya'ya keçi hediye etti. Engellilere yemek ikramı yapıldı.

04.12.2024 14:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla down sendromlu Bedirhan Kaya'ya keçi hediye etti.

İslahiye Kaymakamı Mehmet Soylu ve İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla engelli bireyler ve ailelerine yemek verdi.

Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen programda, Başkan Vural, down sendromlu 16 yaşındaki Bedirhan Kaya'ya sürpriz yaparak keçi hediye etti.

Bedirhan ise Kaymakam Soylu ve Başkan Vural'a teşekkür etti.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Emniyet Müdürü Mehmet Taşkır, 106. Topçu Alay Komutanı Topçu Albay Mehmet Özsoy, özel çocuklar ve aileleri katıldı.???????

Kaynak: AA

Dünya Engelliler Günü, Yerel Haberler, Etkinlikler, Kemal Vural, Politika, Güncel, Aralık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Engelliler Günü'nde Keçi Hediyesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:13 Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı Bakan Yerlikaya, Ahmet Türk için geri dönüş kapısını kapattı
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
12:50 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi’ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız
20:28 Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca yemin etti
20:23 Aydın’da 4 büyüklüğünde deprem Aydın'da 4 büyüklüğünde deprem
20:05 Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi Dilan Polat ve İmamoğlu davalarının savcısı görevden affını istedi
19:57 Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat’ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi Suriye Milli Ordusu, Tel Rıfat'ta Terör Tünellerini Ele Geçirdi
19:51 Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti Çiğköftecide küçük kızı dakikalarca taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 15:57:52. #1.13#
SON DAKİKA: Engelliler Günü'nde Keçi Hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.