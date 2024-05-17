Engelliler Haftası dolayısıyla Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi - Son Dakika
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Engelliler Haftası dolayısıyla Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi

Engelliler Haftası dolayısıyla Kastamonu\'nun Tosya ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen serginin açılışında, özel gereksinimli öğrencilerin sanatsal yeteneklerinin ortaya konulduğunu belirtti. Sergiye Kaymakam Uğur Ünsal ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

17.05.2024 10:15
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Engelliler Haftası dolayısıyla Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi.

Tosya İlçe Milli Eğitim Müdürü Sıtkı Murat Demirci, Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen serginin açılışındaki konuşmasında, serginin Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Tosya Mithat Boyner Mesleki Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören özel gereksinimli öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlandığını söyledi.

Yoğun emek harcanarak hazırlanan sergide öğrencilerin sanatsal yeteneklerinin ortaya konulduğunu belirten Demirci, "Özel eğitim öğrencilerimizin üstün gayretlerinden hepimiz çok ama çok etkilendik. Toplumda farkındalık oluşturmak için bu tür etkinliklerin düzenlenmesine önem veriyoruz. Katılımlarınız için sizlere ve serginin hazırlanmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim." dedi.

Tosya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Sami Otlu tarafından sergide sergilenen el sanatları ve resimler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Sergiye Kaymakam Uğur Ünsal ile öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Engelliler Haftası dolayısıyla Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yıl sonu sergisi düzenlendi - Son Dakika

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