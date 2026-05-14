Engelliler Haftası Etkinliği Mut\'ta Yapıldı

Mersin'in Mut ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında özel gereksinimli öğrenciler, sahne gösterileri gerçekleştirdi.

Ak Ali Küçük Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından Mut Belediyesi Konferans Salonu'nda etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.

Okul Müdürü Tamer Tahir Doğan, engelliliğin yalnızca fiziksel değil, toplumsal bir farkındalık meselesi olduğunu kaydetti.