Engelliler Haftası Mesajı

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Turan, mesajında, toplumların huzur ve mutluluğunun tüm bireylerin eşit imkanlara sahip olmasıyla mümkün olduğunu belirtti.

Engelli bireylerin temel hak ve özgürlüklerden eksiksiz yararlanmalarının herkesin ortak sorumluluğu olduğunu ifade eden Turan, mesajında şunları kaydetti:

"Yaşam standartlarının yükseltilmesi ve engelli vatandaşlarımızın toplumsal hayata etkin katılımlarının sağlanması hepimizin görevidir. Bu doğrultuda karşılaşılan engelleri ortadan kaldırmak, hayatı kolaylaştıran imkanları artırmak ve engelsiz bir yaşam alanı oluşturmak adına toplumun tüm kesimlerine önemli görevler düşmektedir. Devletimiz, sosyal devlet anlayışı çerçevesinde eğitimden sağlığa, istihdamdan sosyal yaşama kadar her alanda kapsamlı çalışmalar yürütmektedir."

Engelli vatandaşların azim ve kararlılıklarıyla birçok alanda önemli başarılar elde ettiğini belirten Turan, sevgi, empati ve dayanışmanın bireyleri hayata bağlayan en güçlü değerler olduğunu hatırlattı.

Vali Turan, zorlukların aşılmasında katkı sunan kurumlara, yerel yönetimlere, sivil toplum kuruluşlarına ve duyarlı vatandaşlara teşekkür etti.