Kocaeli'de Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan 22 engelli - Son Dakika
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Kocaeli'de Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan 22 engelli

Kocaeli\'de Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan 22 engelli

Kocaeli'de Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen törende, 22 engelli genç bir günlüğüne askerlik yaptı. Kamuflaj giyen ve yemin eden engelliler, aileleri ve yakınlarıyla birlikte tezkere almanın heyecanını yaşadı. Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, Türk milletinin vatanı ve bayrağı için canını feda edeceğini vurguladı. Tören, engellilerin terhis belgelerini almasıyla sona erdi.

16.05.2024 23:36
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Kocaeli'de Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan 22 engelli, kamuflaj giyip yemin etti.

İl Jandarma Komutanlığında gerçekleştirilen törende, bir günlüğüne askerlik yapan 22 engelli genç tezkere almanın heyecanını aileleri ve yakınlarıyla beraber yaşadı.

Törende konuşan Vali Seddar Yavuz, Türk milletinin vatanı, bayrağı ve değerleri için seve seve canını feda edeceğini söyledi.

Canını feda etmeye hazır milyonlarca vatan evladının olduğuna değinen Yavuz, "Bu inanç ve bu kararlılık kıyamete kadar bizi hür ve bağımsız yaşatacak anlayışı da ortaya koyar. Bu vesileyle evlatlarımızı yetiştiren anne ve babalara bir kez daha minnet ve şükran duygularımı ifade ediyor, evlatlarımıza sağlık ve afiyet diliyor, bundan sonraki yaşamlarında her şeyin gönüllerince olmasını temenni ediyorum." dedi.

İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt da özel bireyleri ve ailelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Askerleri temsilen konuşan Mustafa Bülbül ise askerlik gibi şerefli bir görevin bir gün bile olsa kendilerine yaşatılması noktasında emeği, katkısı olan herkese teşekkür etti.

Tören, askerlik yemini eden engellilerin terhis belgelerini almasıyla sona erdi.

Törene, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Berna Abiş, Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk, Vali Yardımcısı Mustafa Ayhan, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, Türkiye Harp Malülü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kocaeli Şube Başkanı Şaban Arlı, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık, askeri personel ile engelli bireylerin aileleri katıldı.??????????????

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocaeli'de Engelliler Haftası kapsamında bir günlüğüne asker olan 22 engelli - Son Dakika

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