Engelliler Haftası'nda Ayvalık Belediyesi'nden gençlere tekne turu

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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla engelleri nedeniyle askerlik yapamayan gençler için tekne turu düzenledi. Etkinlikte, gençlere temsili asker kınası yakıldı.

Ayvalık Belediyesi'nin düzenlediği tekne turunda bir günlük de olsa temsili askerlik yapacak gençlerin ellerine kına yakıldı, doğum günü olan bireyler için de pasta kesildi.

Tekne turuna; Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özel Çocuklar Eğitim Evi, Özel Ayvalık Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Zeytin Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Birlik Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri katıldı.