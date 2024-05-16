Engelliler Haftası'nda Ayvalık Belediyesi'nden gençlere tekne turu - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda Ayvalık Belediyesi'nden gençlere tekne turu

Ayvalık Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla engelleri nedeniyle askerlik yapamayan gençler için tekne turu düzenledi. Etkinlikte, gençlere temsili asker kınası yakıldı ve doğum günü olanlar için pasta kesildi.

16.05.2024 09:58
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(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi, Engelliler Haftası dolayısıyla engelleri nedeniyle askerlik yapamayan gençler için tekne turu düzenledi. Etkinlikte, gençlere temsili asker kınası yakıldı.

Ayvalık Belediyesi'nin düzenlediği tekne turunda bir günlük de olsa temsili askerlik yapacak gençlerin ellerine kına yakıldı, doğum günü olan bireyler için de pasta kesildi.

Tekne turuna; Ayvalık Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Özel Çocuklar Eğitim Evi, Özel Ayvalık Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, Özel Zeytin Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Birlik Ortopedik Engelliler Derneği üyeleri katıldı.

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: Engelliler Haftası'nda Ayvalık Belediyesi'nden gençlere tekne turu - Son Dakika
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