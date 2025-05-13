Engelliler Haftası'nda Farkındalık Yürüyüşü ve Gösteri Düzenlendi - Son Dakika
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Engelliler Haftası'nda Farkındalık Yürüyüşü ve Gösteri Düzenlendi

Antalya'da Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, engelli bireyler farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yaptı ve özel bir gösteri sundu. Etkinlikte, önyargılar ve duyarsızlıkların engel teşkil ettiğine dikkat çekildi.

13.05.2025 16:35  Güncelleme: 17:43
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında özel bir gösteri hazırladı.

Antalya'da 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikler kapsamında engelli bireyler, farkındalık oluşturmak amacıyla yürüyüş yaptı. Büyükşehir Belediyesi Bandosu eşliğinde Yavuz Özcan Parkı'ndan başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Engelli bireyler yürüyüşte, "Hepimiz bir bütünün parçalarıyız", "Farkında olalım empati kuralım" dövizleri taşıdı.

Etkinlikler kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Özel Eğitim Okulu ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri de özel bir gösteri hazırladı.

Gösteriyi Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Güven Ulutekin, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler ve aileleri izledi.

"Engelsiz bir şehir inşa etmenin, zihinsel dönüşümle mümkün olabileceğinin bilincindeyiz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan gösterinin açılışında konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, engelliliğin, sadece bireyin değil, toplumun da ortak sorumluluğunda olduğuna dikkati çekti. Asıl engelin fiziki ya da zihinsel kısıtlamalar değil, önyargılar ve duyarsızlıklar olduğunu belirten Gürbüz, "Büyükşehir Belediyesi olarak, engelsiz bir şehir inşa etmenin sadece fiziki düzenlemelerle değil, zihinsel dönüşümle mümkün olabileceğinin bilincindeyiz. Bu nedenle bütün çalışmalarımızda engelli bireylerimizi düşünerek programlarımızı daha da güçlendirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Konuşmalardan sonra engelli bireyler sahneye çıkarak, hazırladıkları gösterileri sundu. Temsili asker kınası yakma töreninde ise aileler duygusal anlar yaşadı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Engelliler Haftası'nda Farkındalık Yürüyüşü ve Gösteri Düzenlendi - Son Dakika

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